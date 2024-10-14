Лучше не станет: Кадыров угрожает "кошельку" Путина, а диктатор молчит

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров публично объявил "кровную месть" нескольким российским политикам. В частности, сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову, которому Владимир Путин пообещал контроль над маркетплейсом Wildberries.

Керимов является "кошельком" Путина, однако диктатор пока молчит. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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"Кадыров начал угрожать человеку, который является "кошельком" Путина, которому, как говорят в российских властных кругах, диктатор пообещал тот Wildberries, вокруг которого возник денежный конфликт. Путин ничего не ответил на это. А глава Дагестана отвечает: "Мы своих защитим". Здесь действительно говорится о, как минимум, потере контроля", – сказал он.

К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предположил, что Кадырова может ждать сценарий Евгения Пригожина, но "более глубокий". По его мнению, Путин будет контролировать чеченского террориста не только спецслужбами и войсками. Внутрь окружения Кадырова давно ввели своих людей.

Путин не может ничего поделать

Александр Леонов отметил, что в России построена криминальная империя, где президент должен быть главным "арбитром". Но Путин не может ничего поделать, поэтому начинаются криминальные разборки, которые сейчас вышли в публичную плоскость. Все приближенные к диктатору ищут новые возможности "откусить" друг у друга лакомый кусочек. Поэтому конфликты распространяются и продолжаются.

Ситуация в экономике России не говорит о том, что там что-то становится лучше. "Газпром" как главный маркер уже второй год подряд является убыточным. Причем убытки просто колоссальные. На этом фоне добыча "Газпрома" упала до минимального показателя за последние 30 лет – это тоже говорит о системных экономических проблемах. Все завязано друг на друге,

– подчеркнул он.

Как отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", важно, чтобы Украина устояла, пока Россия начнет падать под влиянием проблем, которые накапливаются и никак не решаются.

Напомним, конфликт разгорелся за контроль над маркетплейсом Wildberries. Владельцы международного интернет-магазина Татьяна и Владислав Бакальчуки решили развестись, начали делить имущество и взяли себе партнеров. Татьяна Бакальчук – олигарха Керимова, который присоединил к этому главу администрации Путина Антона Вайно. В то же время Владислав Бакальчук пожаловался Кадырову, что у него забирают бизнес. И якобы было заказано покушение на Кадырова, о чем тот узнал. Во время своего совещания с силовиками Кадыров объявил "кровную месть" Сулейману Керимову, а также депутатам от Ингушетии и Башкирии.