Кадыров призвал уволить его с должности главы Чечни, – СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит об отставке. Он заявил, что не хочет больше оставаться на посту и надеется, что его просьбу поддержат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кадыров хочет уйти в отставку

Журналисты издания "Чечня сегодня" попросили Рамзана Кадырова прокомментировать слухи о том, что его хотят отправить в отставку.

В ответ глава Чечни заявил, что он "тоже слышал эти слухи".

Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня уволили с должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат,

– сказал он.

Стоит отметить, что Кадыров уже не впервые говорит о намерении уйти с должности – подобные заявления он делал в 2017, 2020 и 2022 годах.

На днях журналисты российского оппозиционного издания "Новая газета" опубликовали большое расследование о болезни главы Чечни. Согласно приведенной информации, у Рамзана Кадырова в 2019 году диагностировали некроз поджелудочной железы и из-за его состояния власти якобы подыскивают ему замену.

Интерес к этой теме усилился после того, как в конце апреля этого года сын Кадырова Адам стал председателем Совета безопасности Чечни – структуры, которая имеет значительное влияние в регионе.