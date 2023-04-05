Кадыров спокойно предаст Путина: это произойдет при одном условии
Благодаря своим связям с Владимиром Путиным лидер Чечни Рамзан Кадыров приобрел незаурядную узнаваемость и власть. Однако Кадыров не планирует оставаться с российским диктатором во времена его безденежья.
Экономика России сейчас в плачевном состоянии. За январь – март Россия фактически достигла годового максимума запланированного дефицита. Без денег, которые были раньше, от Владимира Путина откажутся ближайшие соратники. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник и юрист Абубакар Янгулбаев.
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"Он и отца предал"
Рамзан Кадыров, захватив власть в Чечне, набрал широкую популярность и в России. Все благодаря близким связям с Владимиром Путиным. Впрочем, лидер Чечни перестанет быть "на побегушках" для российского диктатора, как только Путин потеряет возможность финансировать его в таких объемах, которые были раньше.
Кадыров спокойно предаст Путина, если появятся более удобные и выгодные варианты,
– подчеркнул Абубакар Янгулбаев.
Он пояснил, что если кто-то новый придет к власти в России и захочет заново перезаключить международные договоры, обратно войти в политико-правовую и экономическую международную сферы, тогда придется избавляться от токсичных лиц, среди которых Кадыров.
"Но если, допустим, ему (Кадырову – 24 Канал) скажут: "отречешься от Путина – и будешь жить", он легко это сделает. Здесь даже не возникает такой вопрос, потому что он и от своего отца отказался", – отметил правозащитник.
Абубакар Янгулбаев об отношениях Кадырова и Путина: смотрите видео
Отношения Путина и Кадырова: последние новости
- В Институте изучения войны сообщают, что Кадыров боится Путина и пытается доказать, что он сильный лидер. В частности, это проявилось в демонстративной реакции на нападение на полицейский участок в Чечне, состоявшемся 28 марта.
- Кроме того, по мнению аналитиков, время встречи 13 марта Владимир Путин мог давить на Кадырова, чтобы он увеличил количество своих воинов на войне в Украине из-за значительных потерь ПИК "Вагнера".
- По информации эстонской разведки, Кадыров и Евгений Пригожин грозят властям Путина, в частности из-за их радикальных заявлений в последнее время. Впрочем, подобные экстремистские выступления российской элиты вполне могут быть спланированы самим российским диктатором.