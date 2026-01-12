Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что это не первый случай, когда Кадыров находится "при смерти". Впрочем до сих пор ему удавалось оставаться живым.

Что происходило в Чечне раньше?

Шарп отметил, что есть более-менее достоверная информация о том, что состояние здоровья Кадырова очень плохое. Ситуация в Чечне сейчас очень сильно отличается от 90-х годов 20 века и 00-х годов 21 века. Есть, безусловно, желание некоторых чеченцев быть независимыми.

Однако за время правления Кадырова сопротивление было, можно говорить, подавлено очень жесткими методами собственно Кадыровым и его сторонниками, которые опирались на весь российский ресурс. В частности, спецслужбы и материальные блага,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Он продолжил, что эти блага давали возможность повышать уровень жизни в Чечне и гасить недовольство. Сам Кадыров и его окружение испытывали глубокое удовлетворение от того уровня жизни, что они могут себе позволить.

Станет ли Чечня проблемной для Кремля?

По словам военного обозревателя из Израиля, власть Кадырова, с опорой на Россию, пока деньги идут и все происходит так, как мы видим в последние годы, то система там довольно прочная. Там выстроена определенная вертикаль.

"Если из-за восточного вспыльчивого характера состоятся определенные вспышки, чего тоже нельзя исключать, то передача власти состоится в обычном режиме. Вряд ли Кремль назначит кого-то из юных детей Кадырова", – подчеркнул Шарп.

Он добавил, что там найдутся кандидаты из этой обоймы. Неожиданности тоже нельзя исключать. Однако причины того, что Чечня вспыхнет полностью, не видно. Вспышки будут. Пикантные ситуации будут. Впрочем причин произойти тому, что было в 90-х – 00-х годах сейчас нет.

Новости Чечни и состояние Кадырова: что известно