Очень страшный месседж: Кадыров паникует по поводу ослабления позиций в Чечне

Рамзан Кадыров публично обратился к Владимиру Путину с вопросом, почему российский диктатор уже так давно не посещал его республику. Это может свидетельствовать о страхе и волнении Кадырова из-за ситуации в России и Чечне.

Такое мнение 24 Каналу высказал премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев, заметив, что жизнь и правление Кадырова напрямую зависят от Путина. Такие панические настроения чеченского лидера в последние месяцы стали очень заметными.

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Чего боится Кадыров

В последнее время Путин ведет себя очень активно. По словам Закаева, Кадыров понимает, что на всех этих встречах был двойник российского президента. Если даже двойник не согласится приехать в Чечню, это станет серьезным сигналом, свидетельствующим об ослаблении позиций чеченского лидера.

Смена руководителя ФСБ в Чечне – это тоже очень тревожный месседж для Кадырова. Поэтому он и сделал такое заявление, чтобы узнать, согласится ли Путин прилететь в Чечню,

– рассказал Ахмед Закаев.

Тревожные настроения Кадырова могут свидетельствовать о том, что в Чечне готовят неожиданности для нынешнего режима. К примеру, если ситуация на фронте в Украине изменится, "система" решит, что нужно "перекинуть" все на Путина и закончить войну, то Кадырова могут использовать. Тогда Кремлю потребуется хоть какая-то победа, а получить ее можно будет в Чечне, свергнув режим Кадырова.

"Сценарий, который они готовили перед вторжением в Украину, говорится о третьей чеченской войне, – этот сценарий до сих пор сохраняется, поэтому Кадырову есть о чем волноваться", – добавил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

Ахмед Закаев объяснил, что свидетельствует об ослаблении режима Кадырова: смотрите видео

Действительно ли могут устранить Кадырова

При живом Путине такое развитие событий вряд ли возможно. Однако, по словам Закаева, именно от того, как будет разворачиваться ситуация в Украине, будет зависеть жизнь российского диктатора.

К Кадырову действительно особое отношение у Путина, который использует его для удовлетворения своих целей. Например, для ликвидации политических оппонентов, рейдерства, устрашения олигархов. После каждого преступления, который совершал Кадыров на федеральном уровне, Путин его награждал.

Силовые структуры и окружение так называемого российского президента понимали, что Кадыров руководствуется исключительно указаниями диктатора, поэтому позволяли ему делать все, что заблагорассудится.

Мы понимаем, что Путин и Кадыров возникли из-за "беззубости" и политической недальновидности западных политиков, закрывавших глаза на все их преступления. Если бы Украина не показала такое сопротивление, ее тоже могли предать. Но видя мощь Украины, волю и дух народа, никто этого не сделает,

– подчеркнул Закаев.

На Западе понимают, что сегодня идет война не только против Украины, но и против всей цивилизации. Ведь все достижения международного сообщества окажутся под угрозой, если Украина проиграет.

"Пока будет продолжаться война в Украине, Кадырова никто не будет трогать. Как только произойдут изменения и Россия будет пытаться выйти из этого капкана, следующим станет Кадыров и его бандитское окружение", – подытожил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

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