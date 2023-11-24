Очень страшный месседж: Кадыров паникует по поводу ослабления позиций в Чечне
Рамзан Кадыров публично обратился к Владимиру Путину с вопросом, почему российский диктатор уже так давно не посещал его республику. Это может свидетельствовать о страхе и волнении Кадырова из-за ситуации в России и Чечне.
Такое мнение 24 Каналу высказал премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев, заметив, что жизнь и правление Кадырова напрямую зависят от Путина. Такие панические настроения чеченского лидера в последние месяцы стали очень заметными.
К теме Три мотива: Гудков предположил, для чего хитрый Кадыров зовет Путина в Чечню
Чего боится Кадыров
В последнее время Путин ведет себя очень активно. По словам Закаева, Кадыров понимает, что на всех этих встречах был двойник российского президента. Если даже двойник не согласится приехать в Чечню, это станет серьезным сигналом, свидетельствующим об ослаблении позиций чеченского лидера.
Смена руководителя ФСБ в Чечне – это тоже очень тревожный месседж для Кадырова. Поэтому он и сделал такое заявление, чтобы узнать, согласится ли Путин прилететь в Чечню,
– рассказал Ахмед Закаев.
Тревожные настроения Кадырова могут свидетельствовать о том, что в Чечне готовят неожиданности для нынешнего режима. К примеру, если ситуация на фронте в Украине изменится, "система" решит, что нужно "перекинуть" все на Путина и закончить войну, то Кадырова могут использовать. Тогда Кремлю потребуется хоть какая-то победа, а получить ее можно будет в Чечне, свергнув режим Кадырова.
"Сценарий, который они готовили перед вторжением в Украину, говорится о третьей чеченской войне, – этот сценарий до сих пор сохраняется, поэтому Кадырову есть о чем волноваться", – добавил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за рубежом.
Ахмед Закаев объяснил, что свидетельствует об ослаблении режима Кадырова: смотрите видео
Действительно ли могут устранить Кадырова
При живом Путине такое развитие событий вряд ли возможно. Однако, по словам Закаева, именно от того, как будет разворачиваться ситуация в Украине, будет зависеть жизнь российского диктатора.
К Кадырову действительно особое отношение у Путина, который использует его для удовлетворения своих целей. Например, для ликвидации политических оппонентов, рейдерства, устрашения олигархов. После каждого преступления, который совершал Кадыров на федеральном уровне, Путин его награждал.
Силовые структуры и окружение так называемого российского президента понимали, что Кадыров руководствуется исключительно указаниями диктатора, поэтому позволяли ему делать все, что заблагорассудится.
Мы понимаем, что Путин и Кадыров возникли из-за "беззубости" и политической недальновидности западных политиков, закрывавших глаза на все их преступления. Если бы Украина не показала такое сопротивление, ее тоже могли предать. Но видя мощь Украины, волю и дух народа, никто этого не сделает,
– подчеркнул Закаев.
На Западе понимают, что сегодня идет война не только против Украины, но и против всей цивилизации. Ведь все достижения международного сообщества окажутся под угрозой, если Украина проиграет.
"Пока будет продолжаться война в Украине, Кадырова никто не будет трогать. Как только произойдут изменения и Россия будет пытаться выйти из этого капкана, следующим станет Кадыров и его бандитское окружение", – подытожил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за рубежом.
Последние новости о Рамзане Кадырове
- Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина в Чечню, но российский диктатор на это ничего не ответил. Аналитики американского Института изучения войны отметили, что такой вопрос поставил Путина в неловкое положение, ведь он не посещал Чечню еще с 2011 года. В ведомстве подчеркнули, что Кадыров, вероятно, хотел отличиться в инфопространстве, а также привлечь внимание своих избирателей.
- Главе Чечни не понравилось, как в учебнике по истории подали факты о наказании Сталиным кавказских народов в период Второй мировой войны. Поэтому он обратился к российскому так называемому министерству науки для того, чтобы "неправильную историю" быстро переписали.
- Сын Рамзана Кадырова, в сентябре избивший человека, получил два ордена. Теперь 15-летний парень награжден орденом за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства. Еще раньше ему присвоили "героя Чечни". По мнению экспертов, Адама Кадырова готовят в качестве преемника своего отца.