Путин вместе с кадыровым пытается уничтожить минобороны россии, это его план, – Шейтельман

Глава чечни рамзан кадыров попросил россиян "самомобилизоваться". Он призвал губернаторов готовить армии добровольцев, которые пойдут "помогать государству" на войну с Украиной, не дожидаясь объявления военного положения в россии.

Устами кадырова говорит путин

Все это выглядит так, словно устами кадырова говорит кремль и сам путин, пытаясь снять с себя ответственность за поражение в войне. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Тема Вместо общей мобилизации кремль активизировал вербовку "добровольцев", – ISW

Он считает, что такие публичные заявления могут быть инициативой кадырова, но путин точно заранее о них знал и дал свое согласие на то, чтобы это озвучить.

Пока кадыров сохраняет верность путину, ставит на него и вместе с путиным пытается уничтожить министерство обороны. Уничтожить морально,

– подчеркнул Шейтельман.

Путин ищет виновного

Политтехнолог считает, что российский диктатор ищет кого-то, чтобы повесить на него вину за проигрыш в войне и выбрал для этого министерство обороны. Сам он, конечно, знает, кто действительно виноват, но пытается всем показать, что "это не я, я здесь ни при чем, это министерство обороны проиграло войну, а не я". Об этом говорит он, говорит песков, а уже говорит и кадыров.

Глава чечни уже не в первый раз делает подобные вбросы. В своем первом заявлении по результатам успешного наступления ВСУ на Харьковщине он сказал: "Я поеду в министерство обороны, разберусь". После этого он стал призывать к "самомобилизации". Мол, министерство обороны не справляется, потому мы сами должны мобилизоваться.

В этом план путина. Если он начнет объявлять мобилизацию, то выходит, что он проиграл войну и не справился. А так – все вроде как сами, по инициативе снизу начали "самомобилизоваться",

– подытожил Шейтельман.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Все отказываются воевать

Мобилизация – официальная она, скрытая или с приставкой "само" – необходима россии для продолжения войны. Ведь те, кого уже удалось завербовать или незаконно мобилизовать для участия в ней, отказываются продолжать и сбегают с позиций. Так, покинув поле боя, домой вернулись около 3,5 тысячи принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса.

Военные из россии часто расторгают контракты и просто отказываются ехать в Украину. Именно поэтому для участия в войне активно вербуют преступников, отбывающих наказание в тюрьмах.