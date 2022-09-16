Устами кадирова говорить путін

Усе це виглядає так, ніби вустами кадирова говорить кремль та сам путін, намагаючись зняти з себе відповідальність за поразку у війні. Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

До теми Замість загальної мобілізації кремль активізував вербування "добровольців", – ISW

Він вважає, що такі публічні заяви можуть бути ініціативою кадирова, але путін точно заздалегідь про них знав та дав свою згоду на те, щоб це озвучити.

Поки що кадиров зберігає вірність путіну, ставить на нього і разом із путіним намагається знищити міністерство оборони. Знищити морально,

– наголосив Шейтельман.

Путін шукає винного

Політтехнолог вважає, що російський диктатор шукає когось, аби повісити на нього вину за програш у війні, і обрав для цього міністерство оборони. Сам він, звісно, знає, хто насправді винен, але намагається усім показати, що "це не я, я тут ні до чого, це міністерство оборони програло війну, а не я". Про це говорить він, говорить пєсков, а вже говорить і кадиров.

Глава чечні вже не вперше робить подібні вкиди. У своїй першій заяві щодо результатів успішного наступу ЗСУ на Харківщині, він сказав: "Я поїду в міністерство оборони, розберусь". Після цього він почав закликати до "самомобілізації". Мовляв, міністерство оборони не справляється, тому ми самі повинні мобілізуватися.

У цьому план путіна. Якщо він почне оголошувати мобілізацію, то виходить, що він програв війну і не впорався. А так – усі ніби як самі, за ініціативою знизу почали "самомобілізуватися",

– підсумував Шейтельман.

Повний стрім з Михайло Шейтельманом: дивіться відео

Усі відмовляються воювати

Мобілізація – офіційна вона, прихована чи з приставкою "само" – необхідна росії для продовження війни. Адже ті, кого вже вдалося завербувати чи незаконно мобілізувати для участі в ній, відмовляються продовжувати та втікають з позицій. Так, покинувши поле бою, додому повернулися близько 3,5 тисячі примусово мобілізованих на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Військові з росії часто розривають контракти та просто відмовляються їхати до України. Саме тому для участі у війні активно вербують злочинців, які відбувають покарання у в'язницях.