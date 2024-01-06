Для Кадырова нет ограничений, – Яковенко разобрал последние его заявления

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США освободить определенное количество украинских военнопленных в обмен на снятие санкций с его семьи, которая якобы "ни в чем не виновата". Но даже несмотря на такие заявления Кадыров убеждает, что дальше продолжит бороться с Америкой.

Недавно чеченский лидер приказал своим силовикам применять кровную месть как основу государственной политики. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что Кадыров фактически призвал убивать родственников тех, кто ему не нравится.

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Действительно ли Кадырову все позволено

Самопровозглашенный президент Чечни позволяет себе то, что не мог делать еще никто. Он не только примеряет на себя должность лидера России, а стремится к чему-то гораздо большему. В частности, в Чечне его уже называют шахиншахом, то есть правителем. Ранее подобный статус был в Иране, Афганистане, Персии.

По словам Яковенко, Кадыров хочет, чтобы его родственники ездили по Европе, не имели ограничений. Вообще трудно сказать, что они соблюдают какие-либо нормы или даже основы ислама.

Для Кадырова не существует никаких ограничений. Он думает о деньгах, об интересах своего клана и ради этого переступит через что угодно. Сейчас он пытается спасти свой бизнес и готов делать это любой ценой. К людям ему нет дела,

– заметил Игорь Яковенко.

Может ли Кадыров повторить судьбу Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перешел границу и устроил мятеж против Владимира Путина. Он пытался с ним конкурировать, выдвигал претензии. В мафиозной структуре это недопустимо и карается смертью.

Кадыров никогда этого не сделает, по крайней мере, пока у власти Путин. Очевидно, что он выходит за пределы статуса просто главы субъекта федерации, но при этом Кадыров всегда будет повторять, что является "пехотинцем Путина", готовым выполнить любую его задачу,

Для российского диктатора важно, чтобы Кадыров всегда это повторял. Он никогда не будет кричать так, как это позволял себе Пригожин. Пригожин был террористом, безумцем, но довольно смелым, даже бесстрашным. А Кадыров – патологический трус, поэтому он никогда не перейдет разрешенный предел,

– добавил журналист.

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