Пауки в банке: Кадыров вызверился на Лапина и похвалил Пригожина

Кадыров, как и любой другой пресмыкающийся в России, продолжает тянуться к более сильным. Он решил высказать свою критику в сторону Лапина, похвалив при этом Пригожина.

В своем телеграме, рассказывает 24 канал, глава тикток-войск подчеркнул, что полностью поддерживает "повара Путина". Мол, бойцы ЧВК "Вагнера" – прирожденные воины, профессионалы и патриоты России. Там еще очень много хвастаний, но мы не будем их сильно подчеркивать.

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Лапин попал в немилость

Генерал-полковника Лапина Кадыров решил раскритиковать. По его словам, из-за своих же командиров руководитель тикток-войска не может выйти с ним на связь несколько дней.

Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?

– жалуется Кадыров.

По его словам, с Лапиным он хотел поговорить об одном из прорывов ВСУ, виновным в котором Кадыров считает именно генерал-полковника. Мол, он отвечает за ту линию обороны. Речь идет о районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполевка на Донетчине. Без боя, сетует Кадыров, 50 защитников Украины и 5 БТР эту линию обороны прошли.

И это, подчеркнул он, заставило усилить оборону в Рубежном и перебросить туда усиленный батальон и целую роту. По словам Кадырова, в течение суток найти бойцов Лапина никто из его военных не смог. Так что, уверяет он, пришлось брать инициативу в свои руки. Между тем в сети рассказывали лишь об успехах войска, которым руководит Лапин.

"Как результат, брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в населенных пунктах Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа", – добавил Кадыров.

Кадыров удивляется наградам Лапина

В своем любовном послании, то ли манифесте Кадыров озвучил вопрос, который его беспокоит превыше всего. Он, видите ли, не может понять, справедливо ли Лапину вручили звезду за взятие Лисичанска. У подхалима Путина возникло сомнение, был ли тот целый генерал-полковник на месте, когда город брали под контроль россияне. В то же время, его возмущает, почему никто не взялся за проверки относительно сданного Красного Лимана.

Никого не интересует, где он сейчас? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?

– не прекращает нытье Кадыров.

В конце тирады Кадыров в очередной раз похвалил Пригожина. Мол, русской армии необходимы тактические, а также кадровые изменения. И делать их следует не завтра, а уже и сейчас.

Пригожин пожинает плоды своей славы

И пока все критикуют высшее военное руководство, Пригожин пожинает плоды. Согласно анализу Института по изучению войны, ЧВК "Вагнера" имеет все шансы стать отдельной армией. Его бойцов планируют снабдить самолетами, а также тяжелым вооружением. Более того, в России считают, что именно вагнеровцы – примерный вариант контрактного войска в стране-агрессоре.

Тем временем ряды войск Пригожина пополняют зеки, больные ВИЧ и гепатитом С. Каждому из них выдают специальные браслеты. С их помощью врачи определяют, кому не оказывать медицинскую помощь.

К слову, узников Пригожин уже без украшений предупреждает, что их ожидает. Во время одной из встреч с зэками "повар Путина" подчеркнул, что "дороги назад нет". То есть он прямо заметил, что они едут на фронт, чтобы там погибать.

Добавим, что Пригожин очень удобно устроился. Хотя он и критикует высшее военное руководство, Путин все равно доверяет ему.

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