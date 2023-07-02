В сети утверждают, что Кадыров находится при смерти: его сын подогревает слухи

Появилась информация, что самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров может испытывать серьезные проблемы с почками, поэтому и в шаге от того, чтобы отправиться к Кобзону. В этом уверен один из чеченских оппозиционеров. Кроме того, сын Кадырова намекнул на заболевание отца.

В последние дни Кадыров не появлялся на публике, из-за чего в сети вспыхнуло бурное обсуждение того, что, вероятно, ему осталось недолго. В то же время Тумсо Абдурахманов – противник кремлевского режима, сторонник независимой Ичкерии – не сомневается в том, что "Дон-Дон" скоро будет на том свете.

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Кадыров может быть тяжело болен

Как пишут СМИ, недавно президент России Владимир Путин посещал Дагестан и тогда отдал распоряжение об организации медицинской помощи для Кадырова. Однако подтверждений этому пока нет.

Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это его последние дни,

– заявил Тумсо Абдурахманов.

Он констатировал, что Кадыров не был на селекторном совещании, организованном российским диктатором. Однако на нем были все остальные главы Северо-Кавказских республик.

Еще больше настораживает, что Рамзан Кадыров не записывал поздравления с праздником Ид аль-Адха, что также известно как Курбан-байрам. Это один из двух самых главных мусульманских праздников.

Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени,

– написал чеченский оппозиционный политик.

Он добавил, что, вероятно, Кадыров прямо сейчас находится на лечении в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.

Что написал сын Кадырова

Собственно, Адам Кадыров в инстаграме опубликовал фото с отцом и попросил высшие силы его беречь: "Да бережет Вас Всевышний, уважаемый Рамзан Ахматович".



Сын Кадырова опубликовал сообщение о своем отце / Скриншот 24 Канала (сделан 02.07.23, около 13:55)

Вспомним напоследок, что в немецком издании Bild еще в марте утверждали, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому он даже 21 февраля пропустил послание Путина к Федеральному собранию.