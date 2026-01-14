"Все довольны не будут": в Кремле ищут нового главу Чечни, чтобы сдержать возможные волнения

По данным ГУР глава Чечни Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии – у него отказали почки. Поэтому в Кремле ищут того, кто может его заменить и будет таким же лояльным к Москве.

В противном случае без крепкой руки Кадырова в Чечне, возможно, начнутся беспорядки, которые Кремль, вероятно, не сможет удержать от дальнейшей эскалации. По мнению политолога Георгия Чижова, которое он высказал 24 Каналу, ситуация в Чечне и во всех республиках Северного Кавказа является довольно взрывной.

Может ли вспыхнуть Чечня после ухода Кадырова?

Чижов отметил, что во всех республиках Северного Кавказа, входящих в состав России, существуют серьезные национальные проблемы. Также там есть определенные напряжения, связанные с войной в Украине, ведь в этих республиках очень по-разному настроены по отношению к ней.

Некоторые представители северокавказских народов охотно воюют и считают, что именно это позволит им стать героями в своих республиках и достичь чего-то на уровне всей России. Другие говорят, что как раз это удобный момент, чтобы вместе с украинцами восстать наконец против России,

– подчеркнул политолог.

Однако на сегодня, по его мнению, не сложилась критическая масса недовольства властью в Москве.

Например, в Чечне очень трудно понять, какая ситуация. Там очень сложная клановая политика. Поэтому в Кремле сейчас решают, какому из кланов передать власть. Очевидно, что все довольны не будут, но в то же время не факт, что все вспыхнет мгновенно,

– отметил Георгий Чижов.

Он предположил, что вполне возможно с момента выбора Владимиром Путиным преемника Кадырова противоречия начнут только накапливаться и это будет происходить определенное время.

К слову. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что в Чечне при Рамзане Кадырове была выстроена определенная вертикаль власти. Однако на фоне смены главы Чечни там могут произойти определенные вспышки "из-за восточного вспыльчивого характера". Однако, по его мнению, вряд ли Кремль назначит главой Республики "кого-то из юных детей Кадырова".

Поэтому Чечня, по мнению политолога, обязательно должна быть в объективе внимания. Однако без гарантий, что это поможет Украине наконец победить своего врага в ближайшее время.

Что происходит с Кадыровым?