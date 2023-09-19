"Информация о коме была": в ГУР прокомментировали, в каком состоянии находится Кадыров
Несколько дней подряд в сети распространяется информация, что приспешник Путина Рамзан Кадыров при смерти. Кто-то не верит в это, а кто-то ждет радостную весть. Наши разведчики держат украинцев в курсе событий, чтобы мы знали, когда откупорить шампанское.
Смерть Кадырова будет иметь последствия для всего Кавказского региона. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона.
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Что рассказал Юсов
Информация о коме была, не будем подтверждать, но констатируем, что он находится в тяжелом состоянии. Это будет иметь последствия не только для Чечни, но и для Северного Кавказа, и в целом архитектуры режима Путина. Даже если не смерть, то проблемы со здоровьем будут влиять на ситуацию, финансовые потоки, перераспределение политической системы власти внутри режима Путина,
– сказал он.
Что писали о состоянии Дон-Дона
- 17 сентября чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев написал, что Кадыров якобы умер. Впоследствии в пророссийских пабликах распространился ролик с опровержением его смерти, мол, карманный диктатор занимается спортом и вообще живее всех живых.
- Алексей Данилов рассказал, что на самом деле могло произойти с Кадыровым. Секретарь СНБО считает, что это могло быть неоднократное отравление, которое дало определенное осложнение на почки.
- В мае глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что у Кадырова проблемы с наркотиками. Сначала Кадыров употреблял их как допинг, потом как обезболивающее, а затем начались проблемы. Также Буданов считает, что Кадыров будет лоялен к Кремлю до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин будет иметь относительную силу. Если все выйдет из-под контроля, то глава Чечни одним из первых начнет войну на выживание.
- Дмитрий Песков открестился от Кадырова, уклончиво ответив на вопрос о состоянии главы Чечни. По его словам, "администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего сказать".
- Смерть Кадырова может оказать положительный эффект и на фронте. Кадыровцы, между съемками тик-токов, выполняют функции заградотрядов. Если их убрать, есть большая вероятность, что ВСУ смогут просто прорвать российскую оборону.