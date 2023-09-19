"Информация о коме была": в ГУР прокомментировали, в каком состоянии находится Кадыров

Несколько дней подряд в сети распространяется информация, что приспешник Путина Рамзан Кадыров при смерти. Кто-то не верит в это, а кто-то ждет радостную весть. Наши разведчики держат украинцев в курсе событий, чтобы мы знали, когда откупорить шампанское.

Смерть Кадырова будет иметь последствия для всего Кавказского региона. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона.

Смотрите также Может похоронить путинский режим: смерть Кадырова повлечет за собой серьезные проблемы для диктатора

Что рассказал Юсов

Информация о коме была, не будем подтверждать, но констатируем, что он находится в тяжелом состоянии. Это будет иметь последствия не только для Чечни, но и для Северного Кавказа, и в целом архитектуры режима Путина. Даже если не смерть, то проблемы со здоровьем будут влиять на ситуацию, финансовые потоки, перераспределение политической системы власти внутри режима Путина,

– сказал он.

Что писали о состоянии Дон-Дона