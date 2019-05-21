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      Кадыров обиделся на Зеленского из-за заявления о возвращении Крыма

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      Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленскому, а раньше поздравлял его с победой на выборах президента
      Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленскому, а раньше поздравлял его с победой на выборах президента / Getty Images

      Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском после его речи во время инаугурации. Да, Кадырову не понравились слова Зеленского о намерении вернуть под контроль Украины оккупированный Крым.

      "Что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда идти не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и навеки-веков будет составной частью России", – написал президент Чечни в своем Telegram-канале.

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      Кадыров убежден, что "скорее всего, инаугурационную речь редактировали за океаном, ведь президент не начал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства".

      Владимир Александрович, я был о Вас совсем другого мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так хорошие соседи не делают! Вынужден разочароваться у Вас,
      – заявил президент Чечни.

      Он добавил, что если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Но Россия этого якобы не сделает никогда: "Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!".

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      Кадиров Зеленський Крим Росія анексія
      Сообщение Кадырова о разочаровании в Зеленскому

      Отметим, что когда стало известно, что на выборах президента побеждает Зеленский, Кадыров сразу заявил, что Россия готова протягивать руку Украине. Президент Чечни говорил, что у Зеленского есть "огромное преимущество перед Порошенко". По его словам, новоизбранный президент должен осознать, что Россия – ближайший сосед.

      20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского: он официально стал Президентом Украины. Через несколько часов после этого Зеленский подписал свой первый указ, которым принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных сил.

      Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского:

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Чечня Украина – Россия Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Рамзан Кадыров
      Источник: 24 канал
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