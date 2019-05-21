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      Кадиров образився на Зеленського через заяву про повернення Криму

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      Кадиров заявив, що розчарувався в Зеленському, а раніше вітав його з перемогою на виборах президента
      Кадиров заявив, що розчарувався в Зеленському, а раніше вітав його з перемогою на виборах президента / Getty Images

      Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що розчарувався у президентові України Володимирові Зеленському після його промови під час інавгурації. Так, Кадирову не сподобались слова Зеленського про наміри повернути під контроль України окупований Крим.

      "Щодо Криму, то півострів у березні 2014 року назавжди повернувся додому в Росію і нікуди йти не збирається! Зеленському та його майбутнім наступникам слід назавжди засвоїти, що Крим був, є і навіки-віків буде складовою частиною Росії", – написав президент Чечні у своєму Telegram-каналі.

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      Кадиров переконаний, що "швидше за все, інавгураційну промову редагували за океаном, адже президент не почав би в перший же день робити войовничі заяви, погрожуючи захопити територію сусідньої держави".

      Володимире Олександровичу, я був про Вас зовсім іншої думки. Думав, що успішний, досвідчений і відомий шоумен стане мудрим тверезомислячим політиком, а ви відразу зазіхнули на чуже. Так добрі сусіди не роблять! Змушений розчаруватися у Вас,
      – заявив президент Чечні.

      Він додав, що якби Росії потрібні були чужі землі, Київ давно став би обласним центром на заході РФ. Але Росія цього нібито не зробить ніколи: "Ми поважаємо територіальну цілісність країни братнього українського народу! Нам чужого не треба, але і свого нікому не віддамо!".

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: з'явилась перша реакція Росії

      Кадиров Зеленський Крим Росія анексія
      Повідомлення Кадирова про розчарування в Зеленському

      Зазначимо, що коли стало відомо, що на виборах президента перемагає Зеленський, Кадиров відразу заявив, що Росія готова протягувати руку Україні. Президент Чечні тоді казав, що у Зеленського є "величезна перевага перед Порошенком". За його словами, новообраний президент має можливість усвідомити, що Росія – найближчий сусід.

      20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського: він офіційно став Президентом України. Через кілька годин після цього Зеленський підписав свій перший указ, яким прийняв повноважень верховного головнокомандувача Збройних сил.

      Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського:

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Рамзан Кадиров Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Україна – Росія Чечня Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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