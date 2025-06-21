Автоматная очередь прямо из окна: как кадыровцы "развлекаются" на Запорожской АЭС

После захвата Запорожской АЭС на территории объекта находится немало оккупантов. Среди них есть и кадыровцы, которые хозяйничают там, совершая страшные вещи.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, подчеркнув, как безответственно приспешники Рамзана Кадырова "развлекаются" на ЗАЭС. Кроме того, есть информация, что оккупанты намерены перезапустить атомную электростанцию.

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Кадыровцы на ЗАЭС

Корреспондент заметил, что "веселые подопечные Кадырова" из автомата стреляют из окна инженерного корпуса Запорожской атомной электростанции для развлечения.

Россияне всегда кричат, что украинцы якобы терроризируют ЗАЭС, но на самом деле присутствие большого количества неадекватных людей (российских военных – 24 Канал) с оружием на территории атомной электростанции может привести к каким угодно последствиям,

– сказал он.

Кадыровцы снимают видео своих нелепых развлечений с автоматами в помещениях ЗАЭС.

Ситуация на АЭС

Россияне, вероятно, имеют целью перезапустить оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, чтобы подключить ее к своей сети.

Однако на территории, где постоянные блэкауты, что-то переподключить, тем более АЭС, практически невозможно,

– отметил корреспондент из Запорожья.

Украинские атомные эксперты скептически относятся к тому, что оккупантам удастся присоединить ЗАЭС к своей сети. Однако, по его словам, если Владимир Путин отдаст приказ это делать, то россияне будут подчиняться.

К слову, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что России не удастся в ближайшее время возобновить работу захваченной Запорожской АЭС. Для перезапуска станции нужно обеспечить подачу воды из Днепра и провести техническую проверку оборудования, которое не функционирует уже три года. Несмотря на заявления о подготовке, Гросси отметил, что процесс запуска еще очень далек от реализации.