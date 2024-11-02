На войну против Украины отправят 84 тысячи кадыровцев

Россия продолжает искать пути, чтобы восполнить потери среди личного состава. Сейчас стало известно, что на войну против Украины отправят еще 84 тысячи кадыровцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления. Как заявил сам ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров, все военные являются якобы "добровольцами".

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84 тысячи кадыровцев отправят на войну

Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи "добровольцев". Путинский прихвостень заявил, что Чечня якобы выполнила все задачи поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации.

Поэтому, все чеченцы, которых отправят на войну против Украины, как утверждает пропаганда, якобы являются "добровольцами". Более того, Кадыров считает, что за возможность попасть на войну люди должны быть ему благодарны.

Однако Москва не может справиться с ситуацией, развязанная ею война затягивается, и "пушечного мяса" не хватает. Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств России на фронт,

– отметили в Центре национального сопротивления.

Ранее стало известно, что Кадыров отдал приказ убивать пленных украинцев. Это произошло после удара дронами по Российскому университету спецназа в Чечне.