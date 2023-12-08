Кадыровцы обстреляли Белгородщину и гордятся: Подоляк потролил "успешную операцию"

Кадыровцы похвастались "успешной операцией". Они обстреляли вышку в Белгородской области и таким образом лишили местных жителей мобильной связи. Но по словам так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова, они "лишили врага связи и возможности вызвать подкрепление".

Соответствующее видео "операции" – ликвидации выложил боевик. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом назвал места, где еще можно поработать кадыровцам.

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"Пусть наносят эти удары. Лучше, мне кажется, чеченцам поработать в Тюменской области. Оттуда идет гораздо больше сигналов для Вооруженных Сил Украины. И уничтожить там вышки все, и в Ямало-Ненецком, и в Ханты-Мансийском округе. Это было бы для них интереснее", – иронически отметил чиновник.

Что ждет Россию

Такие случаи в России будут происходить все чаще. А на российских территориях будет царить произвол.

"Будет анархия, беспорядок. Но для этого нужно, чтобы было несколько факторов. Чтобы мы и наши партнеры вышли из этих депрессивных настроений. А для того, чтобы выйти из депрессивных настроений, нужны определенные не стагнационные процессы, а перспективные процессы. Что-то должно происходить. Чтобы Украина имела, с учетом опыта этой войны, весь необходимый технологический арсенал", – сказал советник председателя ОПУ.

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На данном этапе войны необходимо, чтобы мировое сообщество наконец-то полностью начало игнорировать Россию и ее так называемых представителей в виде Лаврова, в частности. А для этого необходимы "определенные успехи на линии фронта".

"Это все взаимосвязано между собой. И тогда в самой России выяснится, что существует много отрядов. Не только чеченские, этнические, но и внутренние. Региональные отряды, которые попытаются перехватить какое-то имущество или влияние и так далее. Эти все процессы будут совершенно точно в России. Но для этого нужно, чтобы несколько факторов были реализованы, запущены", – объяснил Подоляк.

Для этого необходимо как на внутреннем, так и на внешнем рынке объяснять, что в войне нет компромиссного финала и каких-либо договоренностей.

"Если демократический мир готов проиграть, тогда он должен понять, что нужно уже сейчас резервировать огромные объемы средств на перестройку всей системы безопасности. То есть нужно будет изолироваться от внешнего мира, сформировать определенный демократический лагерь и защищаться от постоянных провокаций, атак, терроризма, который будет , кстати, дофинансироваться Россией", – подчеркнул чиновник.

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