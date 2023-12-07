Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Ключевой миф России – это "величие". В разном смысле этого слова.

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Этапы уничтожения России

"Величие" в понимании России – это флот, армия, нарратив, что ее все "боятся". Для того чтобы начались необратимые разрушительные процессы, страна-агрессор должна получить существенное тактическое поражение на линии фронта.

"Не просто был уничтожен, скажем, корабль под названием "Москва". Это символично и это очень круто. Но это же война одного шанса. То есть вы один раз уничтожили "Москву", а для того, чтобы продолжать войну, нужно креативно подходить" к уничтожению тех или иных объектов в России. Но у них много кораблей "Москва". И для них это не вопрос и даже то, что будет существенно ухудшаться уровень жизни", – отметил советник главы ОПУ.

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Россияне привыкли жить максимально в некомфортных условиях. Это касается всех территорий вне Москвы. Потому что российская столица – не показатель и не вся страна. 90% населения привыкли жить в условиях, где невозможно реализовать, и для них это нормально. Но это не станет толчком к социальному конфликту или революции.

"Это такой "трудовой лагерь". Ты должен только работать, будешь получать какую-то пайку. Если ты будешь о чем-то протестовать, то с тобой разберутся силовым способом и так далее", – пояснил Подоляк.

Существенные необратимые процессы начнутся, когда так называемая "элита" будет сильно напугана, начнется хаос в разных регионах страны-оккупанта и кто-нибудь начнет перехватывать локальную власть.

Это возможно, когда в России будет ощущение "потери управляемости". Вот все, что не удалось совершить Пригожину, это можно будет сделать только благодаря тактическому поражению. Например, на Южном направлении или на Запорожском или даже на Донецком. Это будет сигналом того, что Россия находится накануне внутренних катаклизмов.

– добавил чиновник.

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