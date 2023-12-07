Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відзначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Ключовий міф Росії – це "велич". У різному сенсі цього слова.

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Етапи знищення Росії

"Велич" в розумінні Росії – це флот, армія, наратив, що її усі "бояться". Для того, щоб почалися незворотні руйнівні процеси, країна-агресорка має отримати суттєву тактичну поразку на лінії фронту.

"Не просто був знищений, скажімо, корабель під назвою "Москва". Це символічно і це дуже круто. Але це ж війна одного шансу. Тобто, ви один раз знищили "Москву", а для того, щоби продовжувати війну, потрібно креативно підходити до знищення тих чи інших об'єктів у Росії. Але в них багато кораблів "Москва". І для них це не питання і навіть те, що буде суттєво погіршуватися рівень життя", – відзначив радник голову ОПУ.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Росіяни звикли жити максимально в некомфортних умовах. Це стосується усіх територій за межами Москви. Бо російська столиця – не показник і не уся країна. 90% населення звикли жити в умовах, де неможливо реалізувати і для них це нормально. Але це не стане поштовхом до соціального конфлікту чи революції.

"Це такий собі "трудовий табір". Ти маєш тільки працювати, будеш отримувати якусь "пайку". Якщо ти будеш про щось протестувати, то з тобою розберуться силовим способом тощо", – пояснив Подоляк.

Суттєві незворотні процеси почнуться, коли так звана "еліта" буде сильно налякана, почнеться хаос в різних регіонах країни-окупантки і хтось почне перехоплювати локальну владу.

Це можливо, коли в Росії буде відчуття "втрати керованості". От все, що не вдалося зробити Пригожину, це можна буде зробити тільки завдяки тактичній поразці. Наприклад, на Південному напрямку чи на Запорізькому, чи навіть на Донецькому. Оце буде сигналом того, що Росія перебуває напередодні внутрішніх катаклізмів,

– додав посадовець.

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