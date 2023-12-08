Відповідне відео "операції" – ліквідації виклав бойовик. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом назвав місця, де ще можна попрацювати кадирівцям.

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"Хай завдають цих ударів. Краще, мені здається, чеченцям попрацювати в Тюменській області. Звідти йде набагато більше сигналів для Збройних Сил України. І знищити там вишки всі, і в Ямало-Ненецькому, і в Ханти-Мансійському окрузі. Це було б для них цікавіше", – іронічно відзначив посадовець.

Що чекає на Росію

Такі випадки в Росії траплятимуться дедалі частіше. А на російських територіях пануватиме свавілля.

"Буде анархія, безлад. Але для цього треба, щоб було декілька чинників. Щоб ми і партнери наші вийшли з цих депресивних настроїв. А для того, щоби вийти з депресивних настроїв, потрібні певні не стагнаційні процеси, а перспективні процеси. Щось має відбуватися. Щоби Україна мала, з урахуванням досвіду цієї війни, увесь необхідний технологічний арсенал", – сказав радник голови ОПУ.

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На даному етапі війни необхідно, щоб світова спільнота нарешті повністю почала ігнорувати Росію та її так званих представників у вигляді Лаврова, зокрема. А для цього необхідні "певні успіхи на лінії фронту".

"Це все взаємопов'язано між собою. І тоді в самій Росії з'ясується, що існує багато загонів. Не лише чеченські, етнічні, а й внутрішні. Регіональні загони, які спробують перехопити десь якесь майно чи впливи тощо, бо відчуватимуть "безвладдя". Ці всі процеси будуть абсолютно точно в Росії. Але для цього треба, щоби декілька чинників були реалізовані, запущені", – пояснив Подоляк.

Для цього необхідно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку пояснювати, що у війні немає компромісного фіналу і якихось домовленостей.

"Якщо демократичний світ готовий програти, тоді він має зрозуміти, що треба вже нині резервувати величезні обсяги коштів на перебудову всієї системи безпеки. Тобто треба буде ізолюватись від зовнішнього світу, сформувати певний табір демократичний і захищатись від постійних провокацій, атак, тероризму, який буде, до речі, дофінансовуватися Росією", – наголосив посадовець.

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