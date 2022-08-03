Оккупанты начали перекидывать в Запорожскую область кадыровцев: ВСУ дадут им "прикурить"

Украинские военные постепенно оттесняют врага из Запорожской области. Оккупанты хотят усилить свои позиции кадыровцами.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожской области. Он отметил, что украинские защитники готовы давать отпор.

К теме Путинские смертники: в Запорожскую область привезли отряды 55-летних казаков из Бурятии

"Есть информация, что есть движение войск россиян из Мариуполя в сторону Запорожской области. Мы знаем, что рашисты перебрасывают подразделения из Донецкого направления в Херсонскую область. Боятся не удержать ситуацию", – отметил журналист.

Возможное обострение

По словам корреспондента, оккупанты перекидывают войска не только из Донецкой области, но и из Крыма. Возможно, их привлекут в битву за Херсонскую область, которая приближается.

"Однако не исключено, что эта масса войск может попытаться идти на Кривой Рог и Запорожье. Такая опасность есть. Наши армейцы уже принимают меры. В ближайшие дни вряд ли что-нибудь произойдет, но после 5 или 6 августа возможно обострение", – отметил корреспондент.

Заметьте Из-за мощного ливня эвакуация из Энергодара через Васильевку заблокирована

Защитники ждут тикток-войска

Журналист рассказал, что военный эксперт Константин Машовец сообщает о перекидывании в Запорожскую область кадыровцев. Они дислоцируются вблизи Васильевки. Речь идет о 358 батальоне оперназначения и о 96 полке росгвардии.

По словам корреспондента, у этих подразделений очень сомнительный боевой опыт. Однако отметились в создании роликов для тиктока в ограблении местного населения.

То есть наши ребята очень мотивированы этими припудренными "героями Кавказа". Восприняли с должным эффектом появление подразделений здесь на фронте. Думаю, что очень скоро им дадут "прикурить". Если те, конечно, едут воевать, а не только создавать видео,

– добавил корреспондент.

Предатели Кавказа

Основатель и командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили назвал кадыровцев людьми, предавшими свою страну. Они пиарятся ценой смертей других военных из росармии.

Обратите внимание – что будет с кадыровцами в Запорожской области: смотрите видео