Насилуют мужчин и сидят в тылах: что делают ток-ток батальоны Кадырова в Белгородской области

Ситуация в Белгородской области становится все более напряженной. Помимо регулярного "хлопка", там совершают произвол и бойцы батальона "Ахмат" Рамзана Кадырова.

О том, что происходит в Белгородской области – рассказали источники 24 Канала.

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Кадыровцы насилуют российских мобилизованных

Все чаще в Белгородской области фиксируют факты изнасилования со стороны кадыровцев. Они терроризируют русских мобилизованных. Кроме того, некоторые особо привередливые кадыровцы ездят развлекаться в село Алексеевка, куда решисты отправили на проведение военного собрания 16 и 17-летних школьников. Трудно даже вообразить, что с ними там делают.

Заметим, что это далеко не первые подобные случаи. 23 сентября 2022 года стало известно, что от имени жен и матерей военнослужащих террористической организации "ДНР" по имени Дениса Пушилина поступили жалобы по изнасилованию их мужчин солдатами из Чечни, а именно из батальона Кадырова – "Ахмат".

Такая же ситуация сложилась и в псевдореспублике "ЛНР". Там один из российских мобилизованных покончил жизнь самоубийством. В предсмертной записке он пожаловался на произвол кадыровцев и заявил, что тикокеры из батальона "Ахмат" насилуют россиян.

Подопечные Кадырова прячутся в тылу

В общем, кадыровцы находятся на позициях в тыловой зоне вместе со срочниками. А мобилизованные в российской армии используют преимущественно как "пушечное мясо". Кроме того, бойцы батальона Кадырова страхуют свою жизнь от слива координат. Ранее бойцы Пригожина и ФСБ сообщали ВСУ, где расположен штаб "Ахмата".

Ранее стало известно, что кадыровцы заняли оборону, начиная с третьей позиции. Туда, как ранее сообщали спецслужбы, направляли курсантов на срочников. Но "Ахмат" отказался их заменять. То есть, они заняли позиции за спинами российских курсантов.