Кадыров сказал, что "Ахмат" перебросили в Клещиевку: что кроется за коварным заявлением
9 июля в телеграмме Рамзана Кадырова появилось сообщение о том, что спецотряд "Ахмат" был переброшен на Бахмутское направление. Заявление руководителя Чечни – медийный вброс, направленный на усиление месседжей российской пропаганды.
Об этом 24 Каналу сказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Такое сообщение сделано с целью повысить узнаваемости Кадырова в тиктоке и поддержать пропагандистские месседжи относительно того, что у страны-агрессора и ее армии все хорошо на этом участке фронта.
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"Нужно понимать: если даже кадыровцев, отсиживающихся на третьем, четвертом, пятом рубеже, посылают на Бахмутское направление, значит враг испытывает проблемы с личным составом и вынужден подкреплять его такими военнослужащими", – отметил азовец.Внимание! Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Готовы уничтожать врага
Защитник подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины не боятся ни чеченцев, ни вагнеровцев, ни каких-либо ЧВКашников (бойцов частных военных компаний – 24 Канал) или "регулярщиков" вооруженных сил России.
"Мы готовы достойно выполнять боевую задачу по устойчивой обороне, идти в штурмовые действия, мы мотивированы освобождать Украину и уничтожать врага. Неважно из какого он подразделения, мы будем делать все, чтобы наши граждане были в безопасности", – заверил Кудряшов.
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Россияне осуществляют ротацию сил
Так называемое усиление обороны противника на Бахмутском направлении осуществляется методом ротации, а не подтягивания новых подразделений. Об этом в эфире национального марафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
"Силы, которые у россиян сконцентрированы на временно оккупированной территории, достаточно мощные. Они имеют возможность совершать маневры, поэтому любое движение военной техники, подразделений, как правило, обусловлено ротациями: с более горячих направлений одних бойцов отводят для восстановления, а других возвращают на те рубежи, где нужно держать оборону", – объяснила спикер ОК "Юг".
Оперативная ситуация на фронте: коротко
- 6 июля заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Он не назвал деталей, но отметил, что защитники эффективно работают в Клещиевке.
- Горячо на Востоке, а именно на Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она сказала, что россияне на Бахмутском направлении начали использовать "заградительные отряды", чтобы увеличить эффективность оккупационных войск.
- На Юге продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сообщается, что некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях, а потери врага в пять раз больше потерь украинцев.