Кадыров сказал, что "Ахмат" перебросили в Клещиевку: что кроется за коварным заявлением

9 июля в телеграмме Рамзана Кадырова появилось сообщение о том, что спецотряд "Ахмат" был переброшен на Бахмутское направление. Заявление руководителя Чечни – медийный вброс, направленный на усиление месседжей российской пропаганды.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Такое сообщение сделано с целью повысить узнаваемости Кадырова в тиктоке и поддержать пропагандистские месседжи относительно того, что у страны-агрессора и ее армии все хорошо на этом участке фронта.

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"Нужно понимать: если даже кадыровцев, отсиживающихся на третьем, четвертом, пятом рубеже, посылают на Бахмутское направление, значит враг испытывает проблемы с личным составом и вынужден подкреплять его такими военнослужащими", – отметил азовец.

Готовы уничтожать врага

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Защитник подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины не боятся ни чеченцев, ни вагнеровцев, ни каких-либо ЧВКашников (бойцов частных военных компаний – 24 Канал) или "регулярщиков" вооруженных сил России.

"Мы готовы достойно выполнять боевую задачу по устойчивой обороне, идти в штурмовые действия, мы мотивированы освобождать Украину и уничтожать врага. Неважно из какого он подразделения, мы будем делать все, чтобы наши граждане были в безопасности", – заверил Кудряшов.

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Россияне осуществляют ротацию сил

Так называемое усиление обороны противника на Бахмутском направлении осуществляется методом ротации, а не подтягивания новых подразделений. Об этом в эфире национального марафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Силы, которые у россиян сконцентрированы на временно оккупированной территории, достаточно мощные. Они имеют возможность совершать маневры, поэтому любое движение военной техники, подразделений, как правило, обусловлено ротациями: с более горячих направлений одних бойцов отводят для восстановления, а других возвращают на те рубежи, где нужно держать оборону", – объяснила спикер ОК "Юг".

Оперативная ситуация на фронте: коротко