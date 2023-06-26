Сделали вид, что застряли в пробке: почему кадыровцы испугались пригожинского выступления

Во время мятежа Пригожина кадыровцы так и не доехали до Ростова. Очевидно, что Кадыров с Пригожиным провел диалог и решил не вмешиваться.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Кроме того, Кадыров решил объяснить, что Пригожин устроил "мятеж" через землю.

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Кадыровцы "застряли" в пробке

Жданов отметил, что над Кадыровым все смеются, но можно сделать другой вывод. Он понял все четко и правильно. Есть информация, что между Кадыровым и Пригожиным состоялся разговор. Очевидно, что Пригожин объяснил ситуацию Кадырова.

Что сделали кадыровцы? Они сделали вид, что застряли в пробке. То есть "вагнеровцы" почти 1000 километров от Ростова до Москвы прошли маршем, колонны двигались, а эти не смогли доехать 86 километров до Ростова. Скорее всего, что Кадырову объяснили ситуацию, и он понял, что туда влезать не надо.

Лучше сделать вид, что ты застрял в пробке, и вернуть своих бойцов себе и сидеть там в Грозном, скривившись на всех,

– заметил военный эксперт.

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Кадыровцы были в более чем 80 километрах от Ростова.

В некоторых российских пабликах опубликовали видео, что кадыровцы "застряли" в пробке. Они сообщали, что это было в 7 километрах от Ростова, однако рядом с ними четко виден знак, что до города еще 87 километров. Позже РосЗми все же написали, что кадыровцы въехали в Ростов.

К тому же в Ростове происходили столкновения между местным населением, в которое вмешались "вагнеровцы". Очевидно, это было противостояние между теми, кто поддерживал Пригожина и критиковал его.

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