Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ

Российские оккупационные войска уничтожили Северодонецкую ТЭЦ – одну из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

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В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ,

– говорится в сообщении Энергоатома.

Что известно о Северодонецкой ТЭЦ

Это предприятие энергетики в городе Северодонецк Луганской области.

Оно одно из самых больших в Украине теплоэлектроцентралей.

ТЭЦ предназначена для тепло- и электроснабжения Северодонецка и завода "Азот".

Что сейчас происходит на фронте

В Генштабе 29 июня сообщили, что оккупанты ведут штурмовые действия на Лисичанском и Бахмутском направлениях. Основной целью врага является окружение города Лисичанск.

Там же они пытаются наступать. На последнем оккупанты имеют частичный успех, закрепляются в северной части Клинового и вблизи трассы Е40 возле Углегорской ТЭС. Россияне ошиблись одной батальонно-тактическая группа.

В британской разведке сообщали, что украинские войска были вынуждены отойти от Северодонецка на более защищенные позиции. Ведь мощные обстрелы российских оккупантов почти полностью уничтожили город, не оставив возможность для безопасного укрытия для украинских военных.

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Генеральный штаб Министерства обороны Украины не комментирует информацию относительно возможного выхода украинских военных из города Северодонецк на Луганщине, чтобы не вредить ведению оборонительной операции.