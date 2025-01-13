На российско-украинской войне погиб еще один грузинский боец
Боец из Грузии Каха Тилидзе погиб на войне России с Украиной. Доброволец воевал за Вооруженные Силы Украины.
В МИД Грузии уже подтвердили гибель военного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Смотрите также В боях за Украину погиб медик-доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан
Что известно о гибели грузинского бойца
Информацию о смерти Каха Тилидзе распространили в соцсетях родственники и боевые побратимы бойца. О его гибели также сообщили доброволец Вано Надирадзе и лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава.
Пока неизвестно, где и при каких обстоятельствах погиб грузинский боец.
Вечная память Герою. Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким воина.
В декабре 2024 года в боях за Украину погиб еще один доброволец из Грузии и командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия. Свой последний бой он принял в Курской области.
В октябре того же года на войне в Украине также погиб и Мамука Кекелия. Мужчина был добровольцем и воевал в рядах Вооруженных Сил Украины.
Всего с начала полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 грузинских добровольцев.