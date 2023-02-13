Оккупанты создали в Каховке чат-бот для доносов на украинцев: как его "хакнуть"

Российские захватчики в Херсонской области создали чат-бот для доносов на украинцев. Все, чтобы иметь повод для очередных репрессий.

Свой чат-бот враг создал во временно оккупированной Каховке. Однако каждый украинец может помочь "хакнуть" его.

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Как помешать врагу

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что россияне прекрасно отдают себе отчет в реальной степени поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. В частности, людей похищают за любые "проявления нелояльности".

Одним из механизмов являются анонимные доносы, практикуемые захватчиками. Для этого на временно оккупированных территориях и создают чат-боты.

Такой создали и для города Каховка, так что каждый житель Украины может зайти и запомнить его. Для этого необходимо перейти за ссылкой,

– отметили в Центре национального сопротивления.

Кстати, заметим, что свой чат-бот россияне символически назвали KGB.

Ранее движение "Желтая лента" запустило чат-бот "Вместе" . В нем можно узнать инструкции по распространению украинской символики на временно оккупированных территориях.

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Оккупанты перебросили на Херсонщину росгвардейцев

Утром 13 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что враг перебросил на временно оккупированные территории Херсонской области военнослужащих из Росгвардии. В общей сложности завезли около 200 бойцов.

Все для усиления контрдиверсионных мер на временно оккупированных территориях. Росгвардейцев расселили на базе отдыха Чайка в поселке Лазурное. Кроме того, для своей безопасности в этом населенном пункте захватчики ограничили передвижение местных жителей.