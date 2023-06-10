Хронология лжи: как и для чего Россия бросила все силы на фейки о Каховской ГЭС

Утром 6 июня российские "военкоры" и некоторые псевдоСМИ начали писать, что их оккупационная армия совершила подрыв дамбы Каховской ГЭС, благодаря чему сорвала планы Украины по проведению контрнаступления. Впрочем, когда руководство захватчиков поняло масштабы трагедии, вся пропаганда начала работать обвиняя Киев в произошедшем.

Приблизительно 10–11 часов понадобилось кремлевским специалистам, чтобы разработать тактику продвижения собственных нарративов для влияния на украинское общество и непосредственно рашистов, а также на западную аудиторию. При этом информационная атака была настолько велика, что ее можно сопоставить разве что с попытками россиян отмежеваться от сбивания рейса MH17. Фактически во второй раз с момента начала агрессии против Украины в 2014 году Россия одномоментно задействовала все доступные возможности, чтобы если не полностью переложить на Киев вину за экоцид, то хотя бы частично оградить себя от совершения военного преступления. Как это было, читайте в материале 24 Канала.

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Искаженная реальность

О том, что россияне готовят теракт на Каховской ГЭС, было известно в октябре 2022 года. Об этом в частности говорил в своем обращении к Европейскому совету президент Владимир Зеленский. Предупреждали о подготовке к ужасающей техногенной катастрофе и представители ГУР и многочисленные чиновники, однако огласка не помогла предотвратить трагедию. Россияне же в то время даже не пытались ничего отрицать, лишь анонсировали "прорыв плотины в результате украинских обстрелов", хотя при этом всем было понятно, что нанести такие повреждения с помощью имеющегося у Киева оружия просто нельзя.

Когда именно захватчики собирались разрушить конструкцию и обрушить на жителей Херсонщины миллионы тонн воды, неизвестно. Вероятно, оккупанты хотели взорвать дамбу, чтобы просто поставить крест на будущем нескольких областей на многие годы и оставить после себя выжженную землю. Или в командовании ВС России планировали таким образом помешать Силам обороны Украины форсировать Днепр.

То ли преступники подорвали дамбу, испугавшись начала контрнаступления, то ли высшее военно-политическое руководство России просто захотело перейти на новый уровень эскалации, установить невозможно. Однако, без сомнения, решение было принято на самом высоком уровне. Ведь последствия разрушения плотины ГЭС непременно отразятся на поставках воды в Крым (Путин и его шайка называли обеспечение полуострова водой одной из целей полномасштабного нападения), а также жизни Запорожской и Херсонской областей, которые аннексировали решисты.

Также абсолютно доказан тот факт, что ради секретности операции в Кремле скрывали дату и время теракта от собственных военных и коллаборантов, ведь в голове бункерного фюрера – все смытые течением оккупанты, а также погибшие гражданские – допустимые потери для достижения своей цели.

Цель же совершения теракта, вероятно, состоит в дальнейшем шантаже цивилизованного мира провокацией катастрофы на ЗАЭС, а также в принуждении Украины к перемирию и заморозке конфликта. Мол, смотрите, к чему привело нежелание Украины садиться за стол переговоров и признавать оккупированные территории частью России, теперь от этого будет страдать целая экосистема Юга нашего государства, а также Черного моря вместе с соседними странами.

И именно эту искаженную реальность захватчики начали нести в массы с чрезвычайными усилиями. Для этого им понадобилось задействовать все свои политические каналы, активизировать множество ботоферм, договориться с кучей иностранных инфлюэнсеров, а также повлиять на большое количество медиа. Но прежде чем запустить такую кампанию, рашистам пришлось взять под контроль свое информпространство и много раз "переобуться".

Риторика кремлевских преступников менялась, как после сбивания MH17

Первые сообщения о разрушении плотины ГЭС в российских телеграм-сообществах появились почти одновременно с ее подрывом. Администраторы пабликов прямо писали о том, что "командование отдало приказ смыть нацистов". Впоследствии, как и в случае с телесюжетом о сбитом украинском военном самолете, которым оказался Boeing Малайзиских авиалиний, рашисты удалили все упоминания о своей причастности к преступлению.

Смотрите удаленный выпуск новостей, в котором россияне рассказывают о сбитом АН-26:

В этот момент россияне вообще не контролировали свое информационное пространство, поскольку никаких методичек сверху им еще не спустили. Поэтому действовали они хаотично и совсем не последовательно.

Ближе к 4 утра в некоторых группах или СМИ начали появляться сообщения от "мэра" Новой Каховки о том, что "в результате обстрелов ГЭС со стороны ВСУ произошло разрушение задвижек". То есть началось переложение ответственности за произошедшее на Киев, а также попытки приуменьшить последствия инцидента (обычно, обвиняя Украину в чем-то, захватчики пытаются наоборот преувеличивать).



Одно из первых обвинений Украины в подрыве ГЭС / Скриншот из вражеских телеграм-сообществ

Спустя еще несколько часов официальные российские СМИ начали публиковать комментарии того же "мэра", но уже с другим нарративом. Мол, в Новой Каховке ничего не случилось.



Пост-успокоение российской аудитории / Скриншот из вражеских телеграм-сообществ

Впоследствии выяснилось, что опытные редакторы ведущих рашистских СМИ избрали именно ту тактику, которую от них потом потребовали в Кремле – максимальное уменьшение катастрофы и умолчание о ее масштабах для собственной аудитории. Таким образом, захватчики пытались достигнуть одновременно нескольких целей:

не дать возможности рашистам узнать о том, что Москва сама же смыла половину "своей" области;

скрыть тот факт, что именно Кремль на многие годы лишил Крым воды;

не объяснять своему обществу, почему Россия не проводит эвакуацию во многих подконтрольных ей населенных пунктах.

Однако поскольку официальных методичек для распространения информации для россиян еще не существовало, "военкоры" продолжали нести правду в массы. К примеру, оккупант Егор Гузенко фактически прямо признался в том, что Россия взорвала плотину, а также призвал уничтожить другие ГЭС по всему Днепру.

Смотрите видео с выступлением "военкора"-оккупанта:

Чуть позже пропагандисты вызвали "тяжелую психологическую артиллерию" в виде предателя Украины Сальдо, который, стоя на фоне затопленного до основания города, рассказал о том, что "в Новой Каховке жизнь продолжается как всегда".

На телеканалах вообще происходила сплошная вакханалия. Так, по данным Центра стратегических коммуникаций, на "Первом канале" ведущий Леонтьев обвинил по всему Украину, поскольку "она первой сообщила о разрушении станции". Несколько позже, в дневных выпусках новостей, пропагандисты делали акценты на том, что "ВСУ обстреливали ГЭС из РСЗО "Ольха" в течение длительного периода", а на "России 1" настаивали на том, что применяли HIMARS.

Темники для российской пропаганды появились аж через 9 часов после трагедии – судя по всему, многие ответственные за информпространство чиновники просто согласовывали тактику подачи информации с высшими чинами, а также занимались организацией медиа-атаки. Первым официальным лицом, прокомментировавшим подрыв дамбы, был путинский приспешник Дмитрий Песков. При этом именно от него прозвучала версия не о каких-то обстрелах со стороны Украины, а о "диверсии Киева". Плотина же ГЭС, по версии преступника, просто "разрушилась".



Очередное циничное лживое заявление Пескова / Скриншот российских псевдоСМИ

Лишь после 13:00 6 июня россияне смогли более или менее направить в одно русло деятельность всех своих структур, нацеленных на обман адептов Путина. При подаче новостей во всех нацеленных на внутреннюю аудиторию "СМИ" преступники акцентировали на том, что "Россия ни в чем не виновата", "местные власти эвакуируют всех, кому нужна помощь", а "контрнаступление ВСУ остановилось".

Это не мы, оно само (с)

Если же на своем рынке пропаганда Кремля отработала абсолютно стандартно для себя, то влиянием на западный мир рашисты занялись очень серьезно. Фактически вся террористическая операция имела целью показать абсолютное безумие России, а также повлиять на цивилизованные страны для принуждения Украины к одностороннему миру с убийцами.

Впрочем, параллельно с запугиванием Запада, перед их пропагандистами, лоббистами и дипломатами стояло еще две задачи – максимально "размазать" ответственность за содеянное, а также посеять сомнения в том, что за экоцидом стоит именно Россия.

В первом случае многочисленные "хорошие русские", типа Conflict Intelligence Team, рассказывали о том, что "гребля просто развалилась", всячески подчеркивая, что ответственность Москвы в этом совсем не доказана. Кроме того, подобные расследователи несли в массы нарративы о том, что "России это не нужно". Миллионы англоязычных ботов подхватывали эти тезисы и распространяли их в Twitter Илона Маска. При этом аккаунты украинцев, рассказывающих о подрыве россиянами Каховской ГЭС, соцсеть автоматически отправляла в теневой бан.

Параллельно с этим над "окучиванием" ведущих СМИ типа Bild работали многочисленные лоббисты и "анонимные источники" – чтобы в заголовках новостей не было ни одного упоминания о России. Кроме того, рашисты пытались пробиться к западным журналистам, чтобы те "придерживались стандартов" и взяли комментарии по поводу инцидента у кого-то из кремлевских представителей.

На этом, например, очень удачно акцентировал американский историк Тимоти Снайдер, прямо указавший работникам изданий, что спрашивать о позиции второй стороны в подобных случаях – это о подыгрывании современному Гитлеру.

Также оказали серьезное влияние на формирование общественного мнения в западных странах и достаточно несмелые комментарии этого события со стороны многих политиков. Заявления представителей Белого дома об изучении ситуации, предложение президента Турции создать совместную следственную комиссию, а также откровенные заигрывания с рашистами со стороны чиновников ООН – это совсем не то, что однозначно указывает на вину россиян в совершении техногенной катастрофы. Вместо этого подобные утверждения целиком играют на руку Москвы, ведь подкупленные или идейные западные инфлюэнсеры мгновенно начали использовать фразы чиновников в пользу России. Мол, еще нужно разобраться, не разрушилась ли сама плотина, но "Украина тоже могла это сделать".

Именно таким образом кремлевские людоеды так или иначе повлияли на мнения десятков миллионов жителей цивилизованных стран, заставили их сомневаться в однозначном обвинении настоящих преступников, а также серьезно подкопали фундамент поддержки оказания военной помощи Украине.

Кроме того, самим подрывом плотины россияне заставили коллективный Запад всерьез задуматься, как реагировать на такое преступление. Ведь признание вины Кремля в том, что приравнивается к использованию оружия массового поражения, означает необходимость действовать более серьезно, чем передавать Киеву минимально необходимое количество вооружений в месяц.

Более того, чтобы развить свой успех, рашисты решили запустить вторую волну информационной атаки, нацеленную на дискредитацию Украины и переложение ответственности за подрыв дамбы.

Удачно пытались посеять панику среди украинцев

Более того, циничное и максимально кровавое преступление россияне сопровождали не менее массированной информационно-психологической атакой на наших сограждан. Главным тезисом, который продвигали кремлевские боты и отчаявшиеся украинцы, было практически непременное наступление ядерной аварии на ЗАЭС. К сожалению, ради хайпа или из-за некомпетентности к распространению искаженных заявлений международных должностных лиц и украинских чиновников присоединились многочисленные и абсолютно проукраинские СМИ.

Россияне же, играя на настроениях в нашем обществе, пытались пролезть в голову как можно больше украинцев и заставить их поверить в отсутствие любого положительного для Украины результата в этой войне. Мол, вдруг что-то пойдет не так, сумасшедший фюрер "точно спровоцирует аварию на атомной электростанции", "после такого Запад точно бросит Украину, потому что будет бояться эскалации".

Кроме того, рашисты всячески "подогревали" тему обязательной заморозки конфликта на фоне столь большой террористической угрозы со стороны России.

К сожалению, почти все вражеские информационные атаки достигли своей цели, однако на реальность они никак не повлияли. Как показывает практика того же сбивания рейса MH17, попытки запутать читателей и зрителей из разных стран отнюдь не освобождают от ответственности. Поэтому сколько бы кто-либо ни пытался скрыть свою вину за информационным шумом, международные расследователи установят даже фамилии исполнителей преступного приказа и всех, кто хоть немного был к нему причастен. Что касается поддержки Украины, то коалиция так или иначе не откажется от нее. По крайней мере, в наиболее обозримой перспективе. А вот остановить контрнаступление путем шантажа и терроризма россияне и вовсе не смогут.