Будет "грязная" бомба, – Свитан объяснил, в чем наибольшая опасность подрыва дамбы Каховской ГЭС

Российские военные, вероятно, готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия оккупантов могут повлечь катастрофические последствия.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он считает, что вражеские войска готовятся выполнить такие действия, если все пойдет не по их плану.

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Могут ли оккупанты взорвать дамбу Каховской ГЭС

Свитан отметил, что российские оккупанты действительно могут взорвать Каховскую гидроэлектростанцию, поскольку это несложно сделать.

Но взорвать дамбу Каховского водохранилища не так-то просто. Наружный взрыв ее практически не повредит. Она строилась еще во времена Советского Союза и может выдержать и атомный, и ядерный взрывы,

– заявил военный эксперт.

По его словам, для того чтобы дамба полностью разрушилась, должны быть выполнены определенные подготовительные работы. Нужно будет как минимум пару КамАЗов взрывчатки загонять в тело дамбы, после чего взрывать. Такого движения россиянами пока не было осуществлено. Если же оккупанты начнут это делать, то наше высокоточное оружие сделает свое дело.

С какой целью они могут это сделать

Свитан отметил, что вражеские войска готовятся выполнить такие действия, если все пойдет не по их плану, и будут отходить с правого берега на левый в районе Херсонской области.

Поэтому они могут, действительно, для того, чтобы отсечь украинские войска, взорвать дамбу. И тогда уровень воды не даст украинским войскам пересечь в районе Херсона Днепр в сторону Крыма,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Он отметил, что к катастрофе может привести то, что если Каховское водохранилище будет спущено, то с внешнего контура охлаждения Запорожской АЭС уйдет вода. Это уже будет проблемой.

Дело в том, что в таком случае много проблем, которые невозможно фактически решить без воды Каховского водохранилища. И тогда атомная станция может быть такой "грязной" бомбой,

– объяснил Свитан.

То есть, по его словам, при неправильной ее эксплуатации может произойти чисто тепловой взрыв. Тем не менее – это уже будет "грязная" бомба и, соответственно, большая проблема.

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Где оккупанты выстраивают свою линию обороны

Свитан объяснил, что если российские военные взорвут станцию, то правый берег не затопит, ведь он выше левого. То есть будет затопление именно левого берега.

Поэтому русские отходят. Даже мы сейчас видим, что они начинают готовить линию обороны не рядом, допустим, на левом берегу в районе Херсона, а неподалеку Чаплинки. Это около 70 – 80 километров от Херсона,

– заметил военный эксперт.

То есть, резюмировал он, оккупанты выстраивают линию обороны глубоко от вероятной линии затопления. Поэтому вполне возможно, что россияне могут взорвать дамбу. В то же время, они отходят в сторону Крыма и пытаются закрыть вход на полуостров. Это от Мелитополя в сторону Чонгара и Перекопа.

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