В ISW объяснили, почему все заявления России по поводу катастрофы на ГЭС даже не похожи на правду

Враг принялся обвинять в аварии на Каховской ГЭС Вооруженные Силы. Западные эксперты проанализировали, почему верить оккупантам нельзя и как мотивы этой катастрофы коррелируют с новостями о контрнаступлении нашей армии.

В ночь на 6 июня произошла авария на гидроэлектростанции в Каховке, из-за чего затопило десятки населённых пунктов. В то же время, в Кремле начали говорить, что якобы за этим стоит Украина, ведь таким образом Киев намерен скрыть "провалы неудачных военных операций на поле бои".

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Россия снова лжет

Как отметили в Институте изучения войны, именно представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские войска совершили диверсионную атаку на дамбе из-за того, что в широкомасштабных наступательных операциях "ВСУ не достигают целей".

Такое объяснение неправдоподобно, поскольку украинские войска еще не проводили широкомасштабных наступательных операций,

– написали аналитики.

Также они процитировали аналогичное маразматическое заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Он сказал, что украинские войска хотят направить силы из Херсонского направления для поддержки "провальных" наступательных операций на других участках фронта, а "взорвали дамбу" они якобы потому, что линия обороны ВСУ на правобережье "ослаблена".

Это объяснение также неправдоподобно, так как ограниченные российские силы на восточном берегу Днепра не представляют существенной угрозы для западного берега.

– констатировали ISW.

Вместе с тем аналитики отметили, что пока нет четких доказательств того, что произошло на Каховской ГЭС. Однако они заявили, что, очевидно, у России был больший интерес в подрыве дамбы, чем у Украины.

В частности, после этой катастрофы определенным украинским силам пришлось перегруппироваться: "Сейчас ISW не может дать окончательную оценку ответственности за инцидент 6 июня, но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики свидетельствует о том, что россияне намеренно повредили дамбу", – говорится в сообщении.

Что говорят в США