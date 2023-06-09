За выезд требуют деньги: оккупанты цинично наживаются на эвакуации с левобережья Херсонщины

Российские оккупанты существенно усложняют эвакуацию жителей левобережья Херсонщины. А иногда они цинично пытаются заработать на спасении людей.

Об этом 24 Каналу рассказал волонтер из Новой Каховки Стефан Воронцов. По его словам, подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, спровоцировал масштабную катастрофу на левобережье.

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Хуже всего то, что на части левобережья Херсонщины уже не течет питьевая вода из крана. А где она еще есть – то непригодна для употребления, даже если ее прокипятить. Люди буквально сидят без питьевой воды.

По-моему, это будет самая большая катастрофа, которая нас ждет. На левом берегу нет воды. В Геническом районе уже пустили машины с громкоговорителями, на которых кричат, что воды и света не будет. Сейчас есть точки разлива. Но неизвестно, на сколько времени их хватит. В Крыму тоже упало давление. И оно не появится. Все прекрасно понимают, что воды не будет,

– заметил Воронцов.

Оккупанты мешают эвакуировать людей

Как рассказал Воронцов, российские оккупанты поставили блокпосты на левом берегу и не пропускают волонтеров, которые хотят спасти людей. Захватчики рассказывают, что у них есть МЧС – оно всех спасет. На самом деле, "российские спасатели" часто делают все на камеру.

Есть люди (волонтеры – 24 Канал), которые наносят на карту локации людей, которым нужно помочь. Но есть преграды от россиян. Даже были случаи, когда оккупанты обстреляли лодки, на которых люди пытались эвакуировать людей с крыш,

– рассказал Воронцов.

Волонтер рассказал, какая ситуация сейчас на левом берегу Херсонщины: смотрите видео

Так называемые "российские спасатели" работают выборочно. Они часто проплывают мимо людей, умоляющих о помощи. У них есть список адресов, где спасают "своих" людей. Также были случаи, когда МЧС оккупантов за 5 тысяч рублей эвакуировало местных.

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС, который совершили россияне, повлияют как на население, так и на бизнес. Детальнее о последствиях – читайте в материале 24 канала.

Пока все еще достаточно большое количество людей находится в подтопленных населенных пунктах. К примеру, вчера, 8 июня, волонтеры только в Олешках приняли 200 заявок. А на одной заявке может быть и по 3 человека.

Им пытаются передать все необходимое, а по возможности эвакуировать. Последнее сделать не всегда легко из-за сопротивления российских оккупантов и так называемых "волонтеров из Крыма".

Подрыв Каховской ГЭС: коротко