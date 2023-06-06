Иностранная техника умеет плавать: навредит ли ВСУ подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС – акт отчаяния российской армии. Россияне уже не могут овладеть паникой и страхом перед контрнаступлением ВСУ, поэтому решили повторить страшные ошибки СССР.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что по оценкам специалистов в результате подрыва Каховской ГЭС Днепр разольется в ширину ориентировочно на 5 километров.

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ВСУ не будут менять планы

В первые недели полномасштабного вторжения Украина ожидала, что россияне могут совершить подобный акт терроризма. Однако тогда украинцы еще наивно верили и надеялись, что у врага есть хоть какой-то здравый смысл. Логично было, что россияне не будут подрывать Каховскую ГЭС, ведь они, к сожалению, оккупировали часть Херсонщины и такие действия, прежде всего, повредят им.

Взрывчатку в машинном отделении Каховской ГЭС оккупанты заложили еще в 2022 году. Чтобы не было утечки информации и украинская разведка не узнала коварные планы, оккупанты взорвали гидроэлектростанцию без предупреждения. Россиянам абсолютно безразлично левобережье Херсонщины, которое временно оккупировано ими.

Все было готово и в любой момент могли взорвать,

– подчеркнул Ступак.

По мнению Ступака, из-за этой ситуации ВСУ не будут менять кардинально свои планы. Среди техники, которую передали партнеры, есть специальные понтонные мосты, переправы и т.д. Кроме того, эта иностранная техника умеет плавать.

Военное руководство Украины заранее предусмотрело действия оккупантов относительно подрыва Каховской ГЭС. Коварные действия врага не повредят наступлению ВСУ по тем направлениям, где может быть разлив воды.

Вероятно, армия России увидели с помощью спутниковой или аэроразведки, что на Херсонском направлении ВСУ планируют наступление, и решила сорвать планы, взорвав ГЭС.

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История повторяется

Сегодня армия России повторила страшное преступление, которое почти 80 лет назад совершили советские войска. Отступая под давлением германских сил, советская армия подорвала Днепр ГЭС.

Тогда российская пропаганда обвинила нацистов во взрыве гидроэлектростанции в Украине. Однако ряд документов и свидетельства очевидцев доказывают, что ГЭС взорвала советская армия, так же не предупредив своих. Тогда под воду ушли целые роты советских военных. Однако буквально через год немцы восстановили повреждения и ГЭС начала функционировать,

– рассказал Ступак.

Теперь история повторяется как фарс. Российская пропаганда рассказывает, что якобы украинцы HIMARS разбомбили дамбу. Россияне снова собственноручно убивают своих солдат и жертвуют своими позициями. Отметим, оккупанты полностью затопили свою первую линию обороны на левом берегу.

Меняются десятилетия от Второй мировой войны, но поведение россиян не меняется. В оккупантов полностью отсутствует креатив и новаторство. Все свои ходы есть у них в истории, потому враг просто достает старые учебники.

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