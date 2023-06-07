Почему пропаганда России не знала о подрыве Каховской ГЭС: ответ оппозиционного журналиста

Россия цинично и безжалостно взорвала Каховскую ГЭС 6 июня. Пропагандисты страны-агрессораищут оправдания, чтобы убедить мир в своей непричастности к этому преступлению.

О намерении совершить подрыв Каховской ГЭС знало ограниченный круг людей в России, чтобы не допустить утечку информации. Об этом 24 Каналу рассказал Глеб Пьяных – российский оппозиционный журналист.

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Какие версии у пропагандистов

Глеб Пьяных объяснил, что если бы российские журналисты узнали о планах Кремля, то это было бы сразу передано Западу.

Внутри российского журналистского сообщества сочувствующих Украине больше, чем тех, кто серьезно верит путинскому режиму. Даже работающие на пропаганду часто ненавидят этот режим,

– подчеркнул он.

По его мнению, россияне встретили новость о Каховской ГЭС растерянными и не подготовленными, а как доказательство – военные по колено в воде, затопленная техника и позиции. Таким образом создавался эффект неосведомленности и непричастности к произошедшему.

Бывший главарь террористической военной группировки "Народное ополчение Донбасса" Игорь Гиркин-Стрелков в своем телеграм-канале оправдывается тем, что Россия не могла взорвать ГЭС, потому что она была не готова к этому так же, как и Украина.

Глеб Пьяных рассказал, почему намерение совершить подрыв Каховской ГЭС хранилось в тайне от всех: смотрите видео

Почему The New York Times защищает Россию

Российский оппозиционный журналист заметил, что довольно неоднозначную позицию занимает в настоящее время издание The New York Times. В нем опубликовали материал о том, что якобы дамба протекала еще за 2 – 3 дня до разрушения.

Во-первых, NYT неоднократно было замечено в подыгрыше Кремля. Во-вторых, то, что с любой дамбы что-то стекает, это не доказывает, что она плохая,

– подчеркнул он.

Дело здесь совсем в другом – россияне за несколько дней или даже недель до подрыва Каховской ГЭС повышали уровень воды, чтобы спровоцировать катастрофу. Становится очевидным, что Кремлю и его верхушке не удастся скрыть свою причастность к преступлению, из-за чего они пытаются придумывать разные версии.

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