Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Последствия катастрофы – ужасают. Тысячи людей потеряли свои дома. Населённые пункты просто уходят под воду. Подрыв ГЭС стал серьезной проблемой для аграрного будущего Украины.

Только на правобережье Херсонской области, по предварительным данным, затопит около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Тем временем на левобережье эта цифра будет в разы выше. Более подробные данные озвучат в ближайшие дни, когда проанализируют информацию о затоплении.

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Последствия техногенной катастрофы

В министерстве заявили, что техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей. Речь идет о территории Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Еще в течение 2021 года системы обеспечивали орошение на 584 тысяч гектаров. Из них удавалось собрать около 4 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Их стоимость оценивалась в примерно 1,5 миллиарда долларов.

По состоянию на 2023 год на правобережье Днепра работают всего 13 оросительных систем.

Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни,

– говорится в сообщении.

Рыбное хозяйство также пострадает

По состоянию на 6 июня уже было известно о существенных убытках рыбного хозяйства. В настоящее время фиксируют гибель рыб.

В целом ущерб для рыбной отрасли может составить 4 миллиарда гривен. Ущерб от гибели всех биоресурсов – 10,5 миллиарда гривен.

В зоне затопления – десятки тысяч человек