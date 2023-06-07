Беда на многие годы: какие последствия для Украины имеет подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Украине понадобится много лет, чтобы справиться с последствиями катастрофы.

Евгений Хлобистов – профессор кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская Академия – в колонке для сайта 24 Канала рассказал, что сейчас сложно говорить о последствиях. По состоянию на 7 июня можно озвучить только предварительные соображения.

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Единственное, что могу сказать однозначно, это то, что при любом сценарии по времени мы все равно будем иметь очень серьезные последствия, которые, к сожалению, будем преодолевать много лет,

– подчеркнул Хлобистов.

В частности, следует следить за эпидемиологической ситуацией. Пока нельзя забывать о риске вспышки инфекционных болезней.

Кроме того, уже можно говорить об угрозе загрязнения Днепра. Однако Хлобистов заметил, что вряд ли есть угроза загрязнения Черного моря.

Украина призывает мир вмешаться и помочь спасти людей

Украина уже обратилась к ООН, Красному Кресту и другим международным организациям. В то же время, реакций с их стороны пока нет. Украина просит помочь эвакуировать людей с левого берега Херсонщины, которых оккупанты держат в заложниках. Еще до прихода воды людям не дали эвакуироваться. Лодки у местных жителей забирают. Тем временем вода продолжает прибывать.