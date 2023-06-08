Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва Каховской ГЭС: Генштаб описал их потери

Российские захватчики не были готовы к последствиям взрыва Каховской ГЭС. Поэтому они понесли огромные потери в живой силе и технике.

Так, у террористов есть как погибшие, так и пропавшие без вести. Среди них также есть травмированые.

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У оккупантов – огромные потери из-за подрыва ГЭС

Как рассказали в Генштабе ВСУ, захватчики не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС. Они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.

В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе вооруженных сил России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.

Отметим, что 6 июня прошла массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита.

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