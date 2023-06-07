Воды не хватит, даже для питья, – политтехнолог допустил, что будет в Крыму после подрыва ГЭС

Российские оккупанты прибегли к циничному подрыву Каховской ГЭС. Для путинского окружения наступает очередной переломный момент.

Подача воды в Крым – это была одна из причин так называемой "специальной военной операции". Мол, страшный киевский режим не дает воду крымчанам, русскоязычным гражданам, отправимся туда и откроем этот канал. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Сейчас, чтобы отступить удачнее или на время остановить контрнаступление украинских войск на одном из участков, они создают непоправимую проблему. То, что они сделали, невозможно починить. Все это безвозвратный процесс.

"Крым остается без воды на длительное время. Рассказы о том, что там будут бурить кучу скважин и обеспечивать – полная чушь. Этой воды не хватит даже для питьевых нужд, я уже молчу о технических", – сказал политтехнолог.

Тизенгаузен об угрозе подрыва Каховской ГЭС для Крыма: смотрите видео

Путин пришел к власти на крови

Российский диктатор Владимир Путин показывает: ради того, чтобы не проиграть, чуть-чуть сохранить лицо в краткосрочной перспективе, он готов пожертвовать крымчанами и теми, кому он раздавал российские паспорта. Это еще раз дает понять, как Путин относится к людям – даже тем, которых он на листочке записал как россиян.

А у них память короткая. Путин пришел к власти на крови. Давайте вспомним "рязанский сахар", когда в России взрывали дома, в которых погибли сотни людей,

– акцентировал Борис Тизенгаузен.

Затем Чечню сравнили с землей. Впоследствии еще множество жертв – убийства, убийства и убийства.

"Для Путина люди – это биосусор. Для него важно, кто он и как он зайдет в историю", – констатировал политтехнолог.

Крымчанам будет непросто

Они уже слышали от Дмитрия Медведева "денег нет, но вы держитесь". Теперь услышат "воды нет, но вы держитесь".

Это мне напоминает определенные предконвульсионные попытки. Путин пытается запугать. "Хорошо, мне не достанется, тогда здесь все будет заболочено, гнить, болезни, ничего не будет расти". Максимально, извините, ублюдская позиция,

– подчеркнул политтехнолог.

Путин принимает решение запустить сценарий техногенной катастрофы на территории, с которой он уже простился. Скорее всего, россияне будут отползать в сторону Крыма, там будут закрепляться.

"Опять-таки Крым без моста, Крым без воды, но с серьезными проблемами... Готовы ли они будут удерживать его таким?", – отмечает политтехнолог.

На полуострове оккупанты не задержатся

В Крыму немало наших граждан. Что касается "понаехавших", они уже давно начали уезжать. Видим, что там идут точечные удары беспилотников, почти каждый день в Севастополе, над Джанкоем, над аэродромами срабатывает ПВО.

Когда начнется серьезная проблема – а это лето и жара – они ускорятся. Ни о каком курортном сезоне речь не может идти. Думаю, они продолжат убегать, так как понимают, что с мостом все скоро будет не в порядке,

– заверил Тизенгаузен.

Те, у кого мозги еще работают, понимают, что россияне затопили оставшиеся фортификационные сооружения для обороны части Херсонской области. Теперь им нужно успеть убежать и вырыть новые.

"Наши военные говорят, что на этом участке контрнаступление будет замедлено, но не надолго. Будут убегать в Крым, а там уже все, война, фактически, будет на перешейке", – подытожил Тизенгаузен.

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