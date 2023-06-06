После подрыва Каховской ГЭС есть угроза Запорожской АЭС: какая там сейчас ситуация

Благодаря воде из Каховской гидроэлектростанции работает система охлаждения Запорожской АЭС. Поэтому подрыв Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для Запорожской атомной электростанции.

В Энергоатоме заявили, что сейчас ситуация контролируемая. Хотя действительно уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается из-за подрыва россиян.

Смотрите также Эвакуация людей из Новой Каховки из-за подрыва ГЭС: оккупанты сделали циничное заявление

Специалисты объяснили, что это является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.

Какие возможны последствия для Запорожской АЭС

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС,

– заявили в ЗАЭС.

По их данным, по состоянию на 8 утра 6 июня:

станционный пруд-охладитель наполнен;

там уровень воды составляет 16,6 метра;

этого достаточно для нужд станции.

"Энергоатом мониторит ситуацию и следит за действиями рашистов на ЗАЭС вместе с другими международными организациями, присутствующими на станции, в частности МАГАТЭ", – заверили специалисты.

В МАГАТЭ заявили, что они следят за ситуацией на Запорожской АЭС. Также заверили, что непосредственного риска ядерной безопасности атомного объекта нет.

Что происходит в регионе в результате подрыва Каховской ГЭС