В Maxar показали спутниковые фото поврежденной плотины Каховской ГЭС

Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. На спутниковых снимках видны масштабы разрушений.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что через 5 часов уровень воды достигнет критического уровня. Именно поэтому он призвал людей эвакуироваться, пишет 24 канал.

Смотрите также Это экоцид: у Зеленского показали шокирующее видео после подрыва Каховской ГЭС

Что происходит на Каховской ГЭС

Компания Maxar показала спутниковые снимки взорванной Каховской ГЭС в Новой Каховке на Херсонщине.



Как выглядит Каховская ГЭС после подрыва оккупантами / Фото Maxar



Россия подорвала Каховскую ГЭС / Фото Maxar

Что известно о подрыве Каховской ГЭС