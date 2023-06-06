В Maxar показали спутниковые фото поврежденной плотины Каховской ГЭС
6 июня 2023, 08:46Читати новину українською
Источник:Maxar
Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. На спутниковых снимках видны масштабы разрушений.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что через 5 часов уровень воды достигнет критического уровня. Именно поэтому он призвал людей эвакуироваться, пишет 24 канал.
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Что происходит на Каховской ГЭС
Компания Maxar показала спутниковые снимки взорванной Каховской ГЭС в Новой Каховке на Херсонщине.
Как выглядит Каховская ГЭС после подрыва оккупантами / Фото Maxar
Россия подорвала Каховскую ГЭС / Фото Maxar
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
- В 6 утра 6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что Россия взорвала Каховскую гидроэлектростанцию.
- Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне взорвали часть конструкции Каховской ГЭС. Однако, поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются. Ведь сначала от воды пострадает левый берег, оккупированный россиянами. Именно он географически ниже и, соответственно, основное затопление придется именно туда.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Президент Украины сказал, что работают все соответствующие службы. По словам украинского лидера, оккупантам нельзя оставлять ни одного метра украинской земли, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность.