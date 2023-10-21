Каирский мирный саммит по палестино-израильскому урегулированию завершился ничем
Источник:Reuters
То, что нужно остановить войну на Ближнем Востоке, чтобы она не переросла в глобальный пожар, очевидно для всех. Но в субботу 21 октября в Каире не пришли к согласию, как именно это сделать. Представителей Израиля не было на саммите.
Из-за нападения ХАМАС на Израиль и военного ответа Государства Израиль в мире распространяются антисемитские настроения. Израиль призывает своих граждан уехать из ряда стран, преимущественно мусульманских.
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О чем говорили на саммите и кто там был
Инициатором встречи был Египет – у этой страны единственная в регионе граница и с Израилем, и с Сектором Газа. После мероприятия египтяне заявили: надеялись на другое завершение встречи, но никакого общего заявления по итогам не последовало.
Мнения присутствовавших на саммите разделились. Представители арабских и мусульманских государств решительно осуждают действия Израиля и призывают его остановиться. Представители западных стран сосредоточились на том, что следует оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению. Из самого Израиля никого не было, а от США был только временный поверенный в делах, и он не выступил на встрече публично.
Почему не достигли какого-либо решения
Существует слишком много противоречий, к тому же Израиль готовит наземную операцию в Секторе Газа. На этом фоне "участвовавшие в переговорах дипломаты не были настроены на прорыв", пишут журналисты.
Дипломаты знали, что достичь общественного согласия будет трудно из-за чувствительности призывов к прекращению огня, в частности, включать ли в них упоминание о нападении ХАМАС и праве Израиля на самооборону,
– отмечают в Reuters.
Король Иордании высказался достаточно резко: по его словам, "жизни палестинцев весят меньше, чем жизни израильтян", а в мире царит "глобальное молчание по поводу нападений Израиля, в результате которых погибли тысячи людей в контролируемой ХАМАС Газе и более миллиона остались без крова". Он призвал отнестись к войне на Ближнем Востоке беспристрастно.
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы "не уйдут" из своих земель.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель фактически развел руками и признал тупик. Он сказал, что "нужно больше работать вместе", в частности, создать гуманитарный коридор в Сектор Газа.
Великобритания и Германия призвали израильских военных проявить сдержанность, а Италия заявила, что важно избегать эскалации,
– пишет Reuters.
Чего на самом деле боятся страны
Если открыть границы, беженцы из Палестины могут осесть в арабских странах – той же Иордании и Египте. Вероятно, именно поэтому Египет так долго не открывал пропускной пункт "Рафах".
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси говорит, что против перемещения палестинцев в преимущественно пустынный Синайский регион Египта. Следует создать независимое палестинское государство, которое решит все проблемы, считает он.
Король Иордании Абдалла также против переселения палестинцев: он опасается, что Израиль выгонит палестинцев с Западного берега реки Иордан. Поэтому, по его мнению, принудительное перемещение является "военным преступлением согласно международному праву и красной линией для всех нас".
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Мир замер в ожидании
- Тем временем Израиль все же готовится к наземной операции. Пока не ясно, когда именно она состоится.
- Что думают международники о ситуации в регионе после этой операции – читайте на 24 Канале.