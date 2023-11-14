"Готовим новое поколение благодаря ему": на открытии учебного центра F-16 вспомнили "Джуса"

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, открывая учебный центр F-16, посвятила несколько щемящих слов "Джусу". Этот пилот погиб в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа.

Последние недели в медиапространстве приковано внимание к истребителям F-16. В румынском городе Фетешть 13 ноября открыли центр, где украинские пилоты смогут поучиться на этих самолетах.

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Как открывали центр F-16

Это сделали министр обороны Румынии Анджел Тилвар и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. В Европейском учебном центре F-16 (EFTC) в Румынии будут тренироваться украинские и румынские пилоты. Самолеты предоставили Нидерланды.

На открытии были представители США, Дании и Украины. По мнению министра обороны Нидерландов, "эта международная коалиция F-16 усилит как НАТО, так и Украину". Она подчеркнула, что "это единственный способ для нас справиться с нынешними угрозами".

Во время своего выступления я вспомнила покойного Андрея Пильщикова, лётчика ВВС Украины с позывным "Джус". Он был большим поклонником перехода на F-16. Отчасти благодаря его усилиям мы можем сейчас готовить новое поколение пилотов,

– указала Кайса Оллонгрен.

Открытие Европейского учебного центра F-16 (EFTC) в Румынии / Фото из соцсети Х Кайсы Оллонгрен

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Что известно об открытии учебного центра F-16 в Румынии