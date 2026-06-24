"Холодная месть началась"․ Как "Азов" уже контролирует Мариуполь и что будет дальше на фронте – интервью старшего сержанта "Мактавиша"

В начале полномасштабного вторжения россияне не ожидали, что уже через несколько лет они будут "принимать сюрпризы" на оккупированных территориях. Мидлстрайки и дипстрайки сейчас вышли на новый уровень и украинская армия останавливаться не планирует.

Тем временем "Азов" уже начал контролировать оккупированный Мариуполь – пока с неба, но это только начало. Дроны украинской армии не только наносят удары по целям врага, но и перехватывают российские БПЛА, которыми оккупанты пытаются засыпать украинские земли.

Главный сержант 12-й бригады спецназначения Национальной гвардии "Азов" Игорь Шелепйонок "Мактавиш" в интервью для 24 Канала рассказал о том, что на самом деле сейчас проходит на фронте и каким будет лето-2026 для России. Боец подчеркнул, что самое важное для его бригады – это люди, которых всегда будет не хватать.

Так что о ситуации на линии боевого столкновения, планах оккупантов, новых технологиях на фронте, работе пехотинцев и мобилизации – читайте в интервью.

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"Пихает пехоту и сбрасывает много УАБов": что враг задумал на Добропольском направлении?

Я хотел бы начать наш разговор с ситуации на Добропольском направлении – что происходит сейчас и как на ситуацию влияет то, что этот участок фронта фактически расположен между самыми горячими направлениями – Покровской агломерацией и Константиновкой?

Если говорить именно за полосу нашей бригады, то находимся здесь уже довольно долгий период времени. Как только мы зашли сюда, были проведены стабилизационные действия и ударно-поисковые задачи. Мы подчистили противника, который инфильтрировался в эту зону, стабилизировали полосу и сейчас удерживаем позиции, на которые зашли.

Сейчас мы находим значительное накопление сил и средств противника. То есть это не ротация тех подразделений, которые стояли здесь, а это усиление несколькими подразделениями, бригадами, которые, я думаю, в ближайшее время будут более активно действовать на переднем крае, пытаться двигаться вперед небольшими группами, одиночными бойцами.

Однако россияне будут совать свою пехоту вперед и вперед. Мы к этому готовы, работаем, как обычно.

Какие у них планы здесь? Они накапливают средства и пытаются планировать какие-то атаки, какие же цели они ставят перед собой?

Скорее всего – максимально проникнуть вперед для того, чтобы обойти с флангов Краматорско-Славянскую агломерацию. С южной части этой агломерации зайти в глубину, чтобы перерезать логистику на Дружковку и непосредственно на Краматорск и Славянск.

Оттуда они также могут обходить Покровское направление, потому что это по сути место соединения этих крупных агломераций, городов.

Куда планируют давить россияне: смотрите на карте

В Покровской агломерации ситуация очень сложная. В DeepState уже говорят об оккупации Покровска и Мирнограда. Бои в Родинском продолжаются, есть наступление на Белицкое. Если россияне таки оккупируют эти города, как это повлияет на зону ответственности "Азова" на Добропольском направлении?

Если говорить в отрицательном контексте, что мы все же потеряем занятые рубежи, то, соответственно, будет сложнее. Мы потеряем большие города, в которых можно все же перемещаться, создавать какую-то логистику. Нам придется уходить.

Рубежи уже, конечно, подготовлены, но все равно уход, перемещение позиций – всегда сложная тема в условиях нынешней войны. Ведь все контролируется дронами, логистика крайне усложнена, и, соответственно, это довольно сложные операции, которые придется проводить.

Однако именно сейчас нельзя говорить о том, что мы будем уходить или эти города будут потеряны. За них идут бои, они находятся под нашим контролем – как огневым, так и пехоты. Соответственно, все еще впереди. Большая работа будет еще впереди.

Вы говорите, что у Доброполья враг накапливает некоторые средства. Можем ли мы говорить о том, что россияне планируют наступление именно на этот город? Если да, то имеют ли они достаточно ресурса для того, чтобы пытаться вести такие наступательные операции?

На самом деле, все зависит не от противника, а от нас. Какие бы вражеские силы ни были, если мы нормально подготовим оборону, свою полосу ответственности, противнику будет крайне сложно двигаться вперед, что, в принципе, показала работа нашей бригады.

Комплексное огневое поражение сил и средств противника как на переднем крае, так и эффективное поражение в глубину дают свои результаты. Поэтому говорить об успешности российских действий пока слишком рано. Обычно уничтожаем их на рубежах развертывания.

Мы давно забыли, что такое механизированные штурмы, потому что в нашей полосе ответственности для россиян это очень проблематично. Как следствие, мы облегчаем жизнь нашей пехоте.

То есть оккупанты в последнее время вообще не проводят механизированные штурмы или еще единичные случаи есть?

За последний месяц механизированных штурмов как таковых почти не было. Они больше использовали тяжелую технику, боевую бронированную технику для подвоза, логистики, то есть больше в глубине.

По переднему краю, они используют пехотные группы и максимум мотоциклы и квадроциклы. Однако это тоже на самом деле не стоит недооценивать, потому что скорость и маневренность этих средств позволяет им быстро пройти опасную зону и подъехать вплотную к нашим позициям.



"Мактавиш" на службе / Фото предоставлено 12-й бригадой "Азов"

Соответственно, здесь работает скорость поражения и качество наблюдения. Если в подразделении это налажено, с этим проблем как таковых не должно быть. То есть мы россиян обнаруживаем и поражаем.

Добропольское направление стало зоной ответственности "Азова" после прорыва в августе прошлого года. С тех пор вам и смежникам удалось провести зачистку и сейчас этот участок достаточно стабильный, если смотреть на вражеские продвижения. Как удалось этого добиться?

На самом деле, это комплексная работа, и я говорю про свое направление. В первую очередь – это дисциплина и постоянная подготовка. Она формирует боеспособность подразделения. Чем лучше обучен боец на разных звеньях (пехотинец, оператор БПЛА, артиллерист, танкист и др.), чем выше его навыки, чем больше он тренирован, тем больше будет шансов, что он успешно выполнит задание.

Во-вторых, децентрализованная система управления подразделений. Мы более гибкие, чем противник, позволяющий нам быстрее адаптироваться под те условия, в которых мы находимся, скорее принимать решения, не ждать указания от старшего начальника о каких-либо действиях. Мы всегда планируем и стараемся думать наперед.

Ситуация на Добропольском направлении: смотрите на карте

До этого направления мы находились на Константиновском. И что там была своя проблематика, что тут есть. Соответственно, вот эта быстрая адаптация помогает более качественно выполнять задачи.

Ну и непосредственно обширный опыт командиров, приобретенный в боях. Он тоже дает свой результат, потому что они понимают, как с этим противником нужно работать, какие меры нужно проводить для того, чтобы он был уничтожен, и как готовить свое подразделение к таким действиям.

Когда я приезжаю в район Доброполья, вижу постоянно сообщения об угрозе УАБов для Лимана, Дружковки, Краматорска и Славянская. А вот относительно Доброполья, такие сообщения появляются крайне редко. Это связано с большим количеством УАБов или с тем, что враг именно там сбрасывает их редко?

К сожалению, здесь первый вариант – враг сбрасывает их слишком много. Как такового эффективного противодействия у нас нет, к сожалению.

Почему вы не видите (сообщение об угрозе, – 24 Канал) про направления Доброполья, Белозерское и так далее? Здесь я не могу вам сказать, но каждый день, по данным нашей разведки, количество УАБов не уменьшается. Очень часто она наоборот увеличивается, когда противник планирует и производит какие-то активные действия. Соответственно, в среднем на нашем направлении в день может прилететь до 40 – 50 УАБов. И это очень большая проблема, ведь пока у нас нет противодействия им.

На самом деле иногда их просто слышали, но когда смотрел, чтобы узнать об угрозе, таких сообщений не было.

Возможно, потому, что они все же больше бросают их на Константиновку, Славянск, Краматорск. И, соответственно, те УАБы, которые улетают в наше направление, они летят не в большие города, а непосредственно по позициям или небольшим населенным пунктам.

По-другому это подсвечивается, скажем так, меньше. Ибо прилет УАБа в Краматорск, где есть гражданские люди, будет ощутимее, чем прилет в ближайшую прифронтовую деревню.

"Физическое и моральное истощение у наших меньше": сколько дней азовец может быть на позиции?

"Азов" часто отмечает то, что подразделение воюет с минимальными потерями. Я знаю, что философия "Азова" – это человекоцентричность. Интересно, как это все реализуется на практике в условиях сбросов УАБов, активности дронов и тому подобное?

Условия войны таковы, что одной из самых опасных задач становится именно ротация подразделений на позициях. Для этого мы слышим истории о 130 – 140 днях пребывания пехотинца на позиции.

Во-первых, мы стараемся такого избегать. Мы проводили аналитику и увидели, что наш пехотинец находится на позиции в среднем 30 дней. Это ориентировочная цифра, то есть может быть и больше. Все зависит от ситуации, когда нет возможности вывезти людей или нет благоприятных погодных условий для выхода.

Соответственно, это позволяет пехотинцу и любому бойцу вернуться с позиции, восстановиться, подготовиться к следующему выходу. Физическое и нравственное истощение у наших бойцов меньше. Не буду говорить за все подразделения, говорю именно о нашем подразделении. Считаю, что у нас усталость меньше.

Здесь влияет все же качество подготовки. Мы на этом максимально концентрируемся, начиная с нашей БКБП (базовый курс боевой подготовки, – 24 Канал), заканчивая тренировками в подразделении. То есть мы всегда тренируем наших бойцов, поэтому они более эффективны, когда выполняют боевые задания.



"Мактавиш" отмечает важность подготовки бойцов / Фото предоставлено 24 Каналу 12-й бригадой "Азов"

Также дополнительно сюда следует включить систему логистики доставки на позиции всего необходимого – от боеснабжения до еды и провианта. Мы максимально обеспечиваем своего бойца на поле боя для того, чтобы он мог качественно выполнить свою задачу, меньше подвергать себя опасности, чтобы ему не пришлось так часто выходить, чтобы он находился на позициях.

Также есть формирование качественного наблюдения с БПЛА. Ведь если в подразделении не отлажено наблюдение с помощью дронов, соответственно, пехотинец будет чаще встречаться с противником. В таком случае шанс, что он будет ранен или убит, увеличивается.

Поэтому это такое комплексное мероприятие. Нельзя сказать, что у нас есть какая-то одна "фича", которая делает так, что наш боец не так часто получает ранение или погибает, не дай Бог. И эту работу нужно проделывать каждый день 24/7.

И как вы правильно сказали – мы всегда акцентируем на солдатоцентричности, человекоцентричности. В первую очередь важно сохранить жизнь и здоровье нашего личного состава. Это оказывает влияние на боеспособность подразделения, это взаимосвязанные вещи.

Мы не можем требовать от пехотинца каких-либо нереальных вещей, не давая ему ни средств, ни подготовки, ни поддержки. Поэтому это комплексные меры, дающие результат. Также оказывает влияние и качество медицинской подготовки в подразделении.

Что касается логистики, которая затруднена из-за дронов. Сейчас пути закрывают антидроновыми сетками – это работа местных администраций или уже зона ответственности "Азова"?

Как бы это банально ни звучало, это комплексная работа. Там, где опасно привлекать гражданских для оборудования позиций, установки тех же сеток, конечно, там ведут эти работы подразделения, бригада и корпус включительно.

Если это глубина от фронта, то здесь включается в работу военная администрация, города, населенные пункты. Там уже работает гражданский сектор. В таком формате мы проводим инженерное оборудование и обеспечение логистических путей, предпринимаем хотя бы минимальные меры по безопасности передвижения людей и поставке провианта на позиции.

Поэтому нельзя говорить, что работают только бригада или корпус, работа взаимосвязана. Возможно, хотелось бы, чтобы она была более быстрой и эффективной. Однако учитывая условия, которые у нас есть, по-моему, мы проводим колоссальную работу в этом направлении, и она все же дает свой результат.

"Холодная месть уже началась": как "Азов" контролирует Мариуполь с неба?

Недавно "Азов" взбудоражил инфополе тем, что показал кадры, как наши дроны уже работают над оккупированными Донецком и Мариуполем. Собственно, на какое расстояние в километрах мы сейчас можем доставать противника с помощью БПЛА?

Вы сами видели все на видео, там никакого сокрытия не было. Теми средствами, которые мы использовали, мы можем поражать логистику противника на глубину около 150 километров, иногда больше.

Разумеется, чем дальше находится цель, тем меньше огневых средств до нее долетит, в частности дроны типа "Крыло" или ударные БПЛА. Все-таки противник оказывает противодействие, имеет средства РЭБ, мобильные огневые группы. Соответственно перехват просто в глубину будет больше.

Однако мы над этим работаем, мы масштабируемся и, я думаю, скоро вы увидите еще больше таких видео о поражениях сил и средств противника на такой глубине.

Что нам это дает? Невозможность противника скапливаться на переднем крае, его логистика не сможет туда доезжать. Чем больше мы будем масштабироваться, тем чаще вы увидите и в медиа, и по докладам подразделений, что попытки наступления противника будут снижаться.

Раньше они спокойно доезжали до линии разграничения, там производили свои подготовительные действия и выдвигались уже непосредственно на передний край. Сейчас для них это уже составляет определенную проблематику. Им нужно под это адаптироваться. А для нас это определенное "окно возможностей".

Адаптируется противник, и мы адаптируемся под что-то новое, что появляется на фронте. По эффективности мы пока превалируем. Думаю, это вопрос нескольких месяцев, когда противник найдет какое-нибудь противодействие.

Я надеюсь, она будет не столь эффективной, как бы ему хотелось, но он все же будет под это адаптироваться и нам надо думать заранее, как потом обходить его контрмеры. Чтобы эта история продолжалась и только скапливалась.

Если говорить о мидлстрайках, мы сейчас видим первые результаты – в Крыму уже серьезный дефицит топлива. Однако если говорить о передовых позициях, например, о вашем направлении, есть ли уже определенное влияние и ощущается ли оно для противника, когда говорим о работе дронов на большую глубину?

Оно дало свой результат сразу. Нельзя сказать, что мы начали бить по логистике в глубину и у них закончилось топливо и патроны. Ведь обеспечение фронта – это не одна дорога, по которой двигается вся логистика всех подразделений армии. Это разветвленная система, которую очень тяжело будет выбить.

Однако благодаря поражению этого количества вражеской техники и логистики мы даем себе время – то есть противник замедляется. Он ожидает следующий транспорт, следующий подвоз и людей, потому что перед этим некоторые не доехали до фронта.

Это дает возможность нам для определенных других действий, кроме мидлстрайк ударов. Провести ту же логистику, заменить бойцов на позициях и т.д. То есть это решает нам немного руки и усложняет им их работу в этом направлении.

Так же это дает нам возможность наносить удары по их командным пунктам, по местам сосредоточения противника. Соответственно, им нужно проводить меры по смене позиций, опрокидывать своих из тыловых районов.

Ранее противник, базировавшийся в Донецке, поставил личному составу задачу на выход из города, максимально распыляя своих людей по другим населенным пунктам. То есть раньше они чувствовали себя там свободно и безопасно, сейчас они так уж не могут себя так чувствовать.

Заметьте! В начале мая в бригаде "Азов" сообщили, что с помощью разведывательных комплексов военные могут мониторить ситуацию в Мариуполе и логистических путях там, уничтожая цели врага. В корпусе подчеркнули, что "Азов" уже патрулирует родной город с неба , а также заверили, что дальше будет больше.

История "Азова" тесно связана с Мариуполем, ведь сначала была оборона в 2014 году, затем в 2022-м. Недавно появилось ваше видео с подписью о том, что бригада возвращается в город – с помощью дронов, работающих над Мариуполем. Какое морально-психологическое влияние это оказывает на состояние бойцов? Это ведь важное событие.

Да, в моральном плане это событие действительно поддерживало бойцов очень сильно, ведь для нас этот город сакральный. Это историческое место наших подвигов и нашей боли, и, в принципе, нашей жизни до полномасштабного вторжения.

Проводить там какие-то действия, даже с помощью дронов, для нас это уже огромный мотивационный фактор. И чем больше будет таких успешных кейсов по поводу уничтожения противника именно там, у нас будет больше мотивации. Я думаю, он дает для нас свой результат.

Если говорить о более прагматических действиях, то мы предварительно сказали, почему это следует уничтожать как в Донецке, так и в Мариуполе. Но именно часть холодной мести уже для них началась. И это точно не конец.

"Азов" возвращается в Мариуполь: смотрите видео



Когда появляется некая технология с одной стороны, ее со временем перенимают с другой. Да, оно в этой войне есть. Готовы ли мы, или готовимся ли к тому, что через некоторое время противник тоже может развивать направление мидлстрайков, и фактически отвечать нам тем же?

На 90%, вероятнее всего, оно так и будет. Это только вопрос времени. Времени, когда они адаптируются к этим условиям, когда они переймут эту технологию и начнут использовать ее против нас.

Тем не менее, стоит предоставить должное противнику, когда он изобрел какое-то средство, он умеет (им пользоваться, – 24 Канал). Поэтому, если произойдет масштабирование его ресурсов и средств, для нас это будет серьезным вызовом.

Однако я уверен, что к тому моменту у нас уже будут другие средства, которые будут так же портить жизнь противнику. И сейчас эти первые месяцы насыщенного использования мидлстрайков дают нашим подразделениям, которые непосредственно этим занимаются, накопить опыт и уже готовить противодействие.

Потому что мы знаем его технические характеристики, мы знаем его методы использования. На этом направлении также проводится работа, которую потом используем, когда противник начнет использовать против нас схожие средства. Однако, к сожалению, так и будет, этого никак не избежать в условиях нашей войны.

"Шутим, что стали бригадой ПВО": как азовцы уничтожают вражеские дроны?

В "Азове" сегодня есть мобильные группы, которые прикрывают именно логистические пути. Есть ли определенная статистика, возможно в соотношении, на сколько уменьшилось количество поражений враждебными дронами наших логистических путей после того, как появились эти мобильные группы?

Мобильные огневые группы на самом деле у нас уже очень давно. Мы использовали такие позиции, как на Константиновском направлении, так и сейчас. На самом деле, они дают свой результат.

Я вам не скажу сейчас в процентах, сколько приходится на эффективность уничтожения. Однако мы проводили аналитику и до момента масштабирования БПЛА-перехватчиков процент уничтоженных вражеских дронов в большинстве как раз приходился именно на мобильные огневые группы, стоявшие с пулеметами и стрелковым вооружением на разных направлениях.

Здесь действительно важнее не средство, а качество его использования. Аналитика проведения коридоров противника, то есть куда они летают, они концентрируют внимание своими дронами, где более насыщенная зона поражения и пролета противника.

Именно туда нужно концентрировать свои силы и средства, такие как БПЛА-перехватчики, масштабировать туда подавление с помощью РЭБ, использовать мобильные огневые группы. То есть, это комплексная работа.

Я не могу сказать, что РЭБ закрывает все наши проблемы, хотя он достаточно качественный, и большая доля подавленных дронов приходится именно на подразделения РЭБ. И так же не могу сказать, что мобильные огневые группы – это панацея, где мы выставляем позиции МОГ и сразу уничтожают все дроны.

То есть, мы пытаемся эшаленировать нашу оборону именно в этом направлении, чтобы это работало в комплексе. Там, где что-нибудь может уничтожить мобильная огневая группа и это будет безопасно для них, они уничтожат. А там, где она не успела или не позволяет дальность, находится ли позиция под огненным поражением противника, будем привлекать БПЛА-перехватчики, искать и уничтожать эти цели.

Поэтому это только в комплексе, но они (мобильные огневые группы, – 24 Канал) у нас есть, они работают. Большой плюс их еще и в том, что мы используем их против "дронов-ждунов" противника.

Эти мобильные огневые группы патрулируют именно критические для нас дороги и просто уничтожают стрелковым огнем севшие в засаду дроны.

Как только мы переехали на это направление, именно насыщение переднего края "дронами-ждунами" было очень велико. У нас были случаи, когда прилетал наш Mavic со сбросом, обнаруживал и уничтожал вражеский дрон, летел на перезарядку, снова возвращался в тот же район и там уже сидел следующий дрон. И это могло повторяться несколько раз.

В этом направлении МОГ нам очень помогают автономно уничтожать вражеские дроны. У них есть определенные районы, где они патрулируют, и просто ходят и их расстреливают. Благодаря этому мы не привлекаем наши средства БПЛА для поиска именно таких дронов.

Качество уничтожения враждебных воздушных целей возросло. И бывают такие дни, что мы шутим и говорим, что мы уже стали бригадой ПВО. Потому что уничтожение дронов "Молний", "Ланцетов", разведывательных "Крыльев" для воюющего на земле подразделения иногда кажется чем-то нереальным.

Что касается дронов-перехватчиков. Как сейчас развивается это направление в "Азове"? Каковы результаты того, о чем можно говорить?

В целом их эффективность очень велика. Опять же, здесь стоит учитывать не просто какой-то отдельный пришедший дрон-перехватчик, и это уже панацея, которая уничтожит все.

Если он будет стоять не на направлении сосредоточения сил противника, он будет менее эффективным. Если экипаж будет не обучен, не будет опыта, он тоже будет менее эффективным. Поэтому это комплексная работа, которая проводится для того чтобы средства-перехватчики были эффективны.

Однако в полосе именно нашей бригады номенклатура уничтоженных вражеских БПЛА просто как "зоопарк" – от обычного разведывательного Mavic до "Шахедов", "Гербер", летящих вглубь нашей страны по городам или прифронтовым зонам.

Ты смотришь на это и удивляешься, потому что мы поражаем цели, работающие именно в нашей зоне. Мы поражаем цели, которые летят дальше в глубину, и стараемся таким образом снизить эффективность как разведки, так и ударных действий противника с помощью БПЛА.

Как работают украинские дроны-перехватчики: смотрите видео

Здесь следует сказать еще об адаптации. Например, мы уже давно к этому пришли, но пехотные огневые средства, такие как 82-й миномет, сейчас максимально неэффективны в наших условиях. Дальность работы, сложность подвоза логистики там, где стоит миномет, является большим вызовом для подразделения и это всегда опасность для личного состава.

А эффективность использования этого средства сейчас практически сведена к нулю. Его можно использовать в определенных ситуациях, но опасностей больше, чем эффективности. Поэтому наши расчеты 82-го миномета мы переквалифицировали и теперь эти ребята летают на дронах: дронах-разведчиках, перехватчиках, ударных "Крыльях" и т.д.

Здесь всегда стоит акцентировать внимание на том, как мы используем эти средства и как обучен или не обучен личный состав. Это и дает результат.

Насколько знаю, у вас используются разные типы перехватчиков: P1-Sun, крылатые перехватчики и FPV-перехватчики. Можно ли назвать самый эффективный, или у каждого есть преимущества и использование происходит через выбор цели? Условно, есть цель, для которой лучше такой тип перехватчика, а есть цель, для которой лучше другой.

Я думаю, это все же стоит спрашивать наших специалистов, потому что я непосредственно не отвечаю именно за это направление. Однако в нашей работе, в разговоре, в подготовке личного состава какого-то конкретного определения, что именно этот, например, лучший дрон-перехватчик, не было.

То есть, мы используем все те средства, которые у нас есть, которые вовремя привозят и доставляют к нам тыловые службы, государство, Министерство внутренних дел. Мы будем использовать любое средство, которое у нас есть.



"Мактавиш" на службе / Фото предоставлено 24 Каналу 12-й бригадой "Азов"

"Никто уже не ломится в военкоматы": какие вызовы с набором личного состава?

Вообще армии сейчас не хватает людей. Где-то этот недостаток ощущается больше, где-то – меньше. Если говорить конкретно об "Азове", какая у вас ситуация сейчас с личным составом?

Мой друг "Хорус" любит говорить "среднее по палате", потому что мы тоже чувствуем нехватку людей, возможно меньше, чем в других подразделениях Вооруженных Сил или Национальной Гвардии. Однако мы над этим работаем.

То есть, здесь стоит отдать должное нашей медийной службе, хорунжей службе, службе рекрутинга, которая работает 24/7, чтобы подобрать для нас качественные кадры, подготовить их в будущем и чтобы эти ребята пришли уже непосредственно в подразделения.

Людей не будет хватать всегда. Потому что сейчас подразделения разрослись до таких масштабов, что это как крупная бизнес-компания, у которой есть максимальное количество позиций, на которых можно работать.

Мы разрослись из подразделения, из полка, насчитывавшего более тысячи человек, в количество, которое является энным. И это большое масштабирование. А теперь уже год как созданный корпус, и дальше создаются новые подразделения.

Я уверен, что не будет такого момента, когда мы так сядем и скажем: "Фух, все, мы все позиции заполнили, у нас есть все люди, которые нам нужны". Такого не будет. Кто-то увольняется, кто-то, к сожалению, получает ранение или, не дай Бог, вообще гибнет.

Подразделения масштабируются, появляются новые средства, которые нужно также осваивать, на них работать. Условия ведения войны изменяются, и под это все надо подстраиваться, быть гибкими.



Условия ведения войны постоянно меняются / Фото предоставлено 24 Каналу 12-й бригадой "Азов"

Однако хочу сказать, что именно качественная работа рекрутинга, освещение нашей работы, открытость дает результат. То есть людей, которые приходят к нам самостоятельно, гораздо больше, чем в других подразделениях.

Они видят, как работает подразделение, видят внутренний мир, они видят видение подразделения, куда оно двигается, какая у него культура внутри. Это привлекает людей, они чувствуют себя безопаснее, они знают, куда они идут. И это действительно приносит свой результат.

Да, такого наплыва добровольцев, как было в 2022 году, которые просто ломились в военкоматы, сейчас нет. Однако у нас в государстве достаточно людей, которые еще не приняли для себя решения по разным причинам.

Есть много молодежи, ребят, которым только исполняется 18 лет, и уходящих в подразделение. Они действительно ждут совершеннолетия, чтобы прийти к нам.

Также влияют все мероприятия, проводимые в гражданских городах, по крупным областным центрам. Для молодежи проводим выучки, культурные мероприятия. Они показывают, насколько мы открыты и как работает у нас система внутри.

Это и притягивает людей к нам, это приносит свой результат. Однако да, нам тоже не хватает людей, как и всем. Это факт.

"Приходят через ТЦК и после СОЧ": как происходит отбор в "Азов"?

Насколько я знаю, уже некоторое время "Азов" по перераспределению личного состава получает мобилизованное. Как проходит работа с теми, кто по мобилизации попадает к вам? И те, кто, скажем так, не по своей воле оказывается в армии, как они себя проявляют?

Нельзя говорить уверенно, что все эти люди пришли в подразделение не по своей воле. Да, человек не пошел в военкомат в первые месяцы войны или даже сейчас. Однако много людей, которые ничего не нарушали – работали на работе, имели отсрочку.

И когда такому человеку вручили повестку, он сказал: "Окей, погнали". Он пошел на службу. Таких людей тоже хватает. Поэтому не стоит говорить, что есть на самом деле история, когда люди не хотели идти служить и их упаковывали в бус.

Однако и те люди, которые откровенно не хотели уходить, они действительно есть. У нас большое преимущество, потому что даже из этих людей имеем право отбора личного состава. То есть, мы не берем 100 человек, которых нам распределил ТЦК. Мы отправляем туда свои рекрутинговые группы, проводящие там работу.

Лучше мы возьмем меньше людей именно через ТЦК, чем мы потратим время – а это подготовка, объяснение, содержание. Человек, не желающий служить, все равно покинет подразделение. Это будет просто лишними хлопотами.

Поэтому мы работаем превентивно с такими людьми, разбираемся, общаемся. Кто действительно просто боится, не хочет идти в армию, потому что думает, что завтра он уже погибнет.

Мы работаем с теми людьми, которые пришли также по СОЧ. Это тоже большой плюс. Люди, которые по определенным объективным или не объективным причинам покинули свое предыдущее подразделение, тоже идут к нам.

Поэтому спектр людей, с которыми мы работаем, максимально расширен и только у нас в государстве: контракт 18 – 24 года, добровольцы, собственный рекрутинг по распределению, СОЧ, просто перевод из других подразделений. То есть работаем со всеми. И со всеми можно работать, разные только подходы.

В свое время, когда я был инструктором подразделения, у нас говорили такую фразу: "Нет плохого рекрута, который не может научиться, есть плохой инструктор, который не смог научить". В общем, какой подход ты выберешь как рекрутер, такой человек к тебе и придет.

"Многие этого боятся": почему должность пехотинца является самой сложной?

Я общаюсь с разными подразделениями и там говорят, что наиболее остро нехватка людей ощущается в пехоте. У вас как с этим?

Равно как и у всех. Сейчас провели комплексную работу относительно того, что должность пехотинца является самой демонической в армии. В открытых источниках все видят, что происходит на фронте.

Противник активно работает в направлении ИПСО, делает вбросы у нас в государстве. А мы своим внутренним менталитетом только рады подхватывать подобные нарративы и начинать внутренние чубки.

Однако должность пехотинца всегда в подразделениях была сверхсложной. Ты выполняешь работу, к которой другие могли бы никогда не прикоснуться. Когда нужно ногами пройти 15 километров, когда нужно сидеть под обстрелами, отражаться в стрелковых боях, то есть в непосредственном столкновении с противником.

Это очень сложная работа, но, с другой стороны, она и очень уважается в подразделениях. Мы строим всю систему, как уже сказал ранее, на солдатоцентричности.

Командир неоднократно подчеркивал, что мы являемся инструментом для нашего солдата. Мы являемся его обеспечением и поддержкой.

И мы все работаем именно на пехотинца, потому что ему, откровенно говоря, сейчас сложнее всего в этих условиях. То, что было раньше, до полномасштабного вторжения или в 2022 году, никак не сравнится с тем, что переживает наш пехотинец сейчас.

Иногда, когда общаешься с людьми, они говорят: "Ого, ты служишь с 2015 года, наверное, столько прошел, столько увидел". А я говорю, что сегодня наш пехотинец за один день может увидеть больше, чем я увидел за несколько лет до полномасштабной войны.

Потому что эффективность сейчас безумная, нагрузка на пехотинца действительно велика. Таким людям только честь и хвала за то, что они принимаются за эту работу. И особенно тем людям, которые идут туда добровольно и принимают решение стать пехотинцем.

Они являются эталоном нашего подразделения. Они являются тем щитом, ради которого работает все подразделение.



Пехотинцы являются щитом для всего подразделения / Фото предоставлено 24 Канала 12-й бригадой "Азов"

А сейчас есть те, кто приходит и говорит: "Хочу быть пехотинцем"?

Да. Это не так, как раньше, потому что в начале полномасштабного был определенный романтизм. Да и в полномасштабную мы приходили и рассказывали, кем хотели быть – разведчиком, штурмовиком.

А сейчас ты можешь открыть любой мессенджер, посмотреть новости, видео. Кучу подразделений снимают с GoPro, как ребята штурмуют, показывают войну максимально близко.

Многие боятся этого. То есть это иногда отталкивает. Однако многие смотрят это и говорят, что он готов к такому. Действительно приходят такие люди, максимально заряженные на работу.

Так и в отношении людей, которые приходят к нам после СОЧ. Возьмем в пример такого человека, который имел отрицательный опыт в другом подразделении, пошел в СОЧ и мы его забрали к себе. Приходя к нам, он видит уровень подготовки, обеспечения как работают с людьми. И говорит: "Погнали. Я тоже смогу здесь работать, я ничем не хуже, я вижу, как здесь все работает, здесь можно работать".

Я в свое время тоже узнал такую вещь. Многие люди как раз с этим моментом живут, когда все видят в сравнении. Когда ты видишь разницу, ты будешь работать качественнее и лучше, потому что понимаешь, что здесь отношение, обеспечение, работа с личным составом на голову выше. И так оно и есть.

Вы говорите, что работа пехоты самая сложная и каждый этап технологического развития – это то, что усложняет жизнь пехоты. У нас есть беспилотники и НРК, но работа пехотинца остается. Мы уже говорили и о мидлстрайках. Это значит, что, например, когда это будет с двух сторон, то килл-зон станет больше и это создаст дополнительные вызовы для пехоты?

Да, совершенно правильно. Однако здесь надо учитывать, что сейчас медстрайки используются именно по логистическому транспорту. То есть это топливозаправщики, большие грузовики, которые перевозят БК и так далее. Конечно, они могут перевозить и личный состав, но сейчас это все-таки больше удары по логистике.

Когда эта история масштабируется с одной и с другой стороны, конечно, количество поражения пехотинцев и, в принципе, бойцов, двигающихся к переднему краю, будет больше.

Поэтому здесь нужно проводить определенные контрмеры для того, чтобы наша эффективность сохранялась, а эффективность противника была минимальной. Однако все же поражения с их стороны тоже будут. Это факт, реальность.

"У нас нет времени на усталость": что военные думают об изменениях в подходе к мобилизации?

У нас сейчас много дискуссий о том, что предстоят изменения в подходе к мобилизации. Люди соглашаются с тем, что должны быть изменения, но нет солидарного мнения относительно того, какие бы они должны быть. По вашему мнению, что должно измениться в вопросе мобилизации, чтобы исправить сложившуюся сейчас ситуацию?

Это, наверное, вопрос не ко мне, потому что я нахожусь в подразделении, я действующий военнослужащий и отвечаю за свое направление. И я тут скажу, что разделяю мнение начальника штаба нашей бригады, друга "Хоруса".

Когда-то его в интервью спросили, не устал ли он и как работает с усталостью. Если говорить коротко – у нас нет времени на усталость. У нас нет времени на то, чтобы подумать о гражданской жизни, возможности отдыха и так далее.

На всех уровнях, на всех звеньях у нас большая нагрузка на военнослужащих. То ли он оператор БПЛА, то ли пехотинец, то ли логист.



У украинских военных нет времени на усталость / Фото предоставлено 24 Канала 12-й бригадой "Азов"

Когда законодательно изменят подходы к мобилизации, к контрактникам, к отсрочке от армии или будут определены четкие сроки службы, я думаю, у нас все равно найдутся в государстве люди, которые будут разделять это мнение, и будут люди, которые будут негативно настроены и будут говорить, что это популизм, не популизм и так далее.

Наша задача – работать до приказа, когда мы все это закончим, до полной победы, до уничтожения противника. А как будет… Я туда выше не заглядываю на самом деле.

"Это лето будет для россиян жарким": какие планы у "Азова" на ближайшие месяцы?

Советник министра обороны Сергей Стерненко писал, что это лето будет едва ли не самым сложным для россиян. По вашим наблюдениям, каким будет это лето на фронте? Мы видим, что Россию сейчас ждут определенные вызовы. Однако какие вызовы стоят перед нами? И на что нам нужно сейчас больше всего обращать внимание, как гражданскому, так и войску?

Это звучит банально, но нам нужно продержаться на один день больше, чем россияне. Это лето будет жарким, как и все предыдущие сезоны и годы этой войны. То есть фраза о том, что следующий год будет решающим, раздается уже год за годом. Мы сражаемся и продолжаем бороться против россиян.

Да, мы видим, конечно, что для россиян сейчас есть определенный вызов, определенная нагрузка на всю их военно-политическую машину, которая получает такие серьезные удары с помощью наших средств дипстрайк и мидлстрайк.

Любопытно! В заявлении о сложном лете для россиян Стерненко также отметил, что впереди удары вглубь России и перерезание вражеской логистики.

Видно по ним, что они были к этому не готовы. Они "не шли в ногу с модой" и получили за это смачного подзатыльника. Однако это не значит, что Россия завтра упадет, сдастся и прекратит свои действия.

Поэтому на фронте ситуация не изменится, враг будет двигаться вперед, будет давить. Мы, со своей стороны, будем предпринимать все контрдействия, которые будут уничтожать противника. Сейчас мы их стираем промышленными масштабами на фронте, во многих подразделениях, во многих направлениях. Где это сложнее, где легче.

Враг не остановится. То есть нет предпосылок для того, чтобы мы сейчас видели некий глобальный спад его наступательных действий. Мы стираем одно подразделение, тем временем заходит другое.

Мы видим у них проблему с наполнением личного состава. То есть это не так, как было раньше, когда они могли подразделение за подразделением отправлять. Сроки прихода в их бригады, стоящие на передке, увеличиваются.

То есть это для нас "окно возможностей". Качество личного состава падает прямо в разы. Это тоже для нас плюс. Уже есть случаи, освещенные в медиа, когда на штурмы у них идут не штурмовики, а все, кто есть в строю.

Поскольку мы стоим в обороне и удерживаем позиции, наша задача сейчас просто их стирать. Я думаю, что мы с этим справляемся отменно. Хотелось бы больше, конечно, но результат он свой принесет.

Поэтому это комплексная работа – действия нашего государства в глубину государства-противника, когда мы подрываем российскую военно-политическую машину, экономику, поражаем их заводы по производству вооружения, а также наша работа на переднем крае, когда уничтожаем вражеский личный состав в ноль. А там посмотрим, как будет.