Свободная Беларусь будет лучшей санкцией против путина, – белорусский журналист

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская на Генассамблее ООН встретилась с представителями разных стран и международных организаций. В общей сложности она провела более 20 встреч.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист Франек Вячорка. По его словам, во время всех встреч белорусская оппозиционерка поднимала очень важную тему.

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Лучшая помощь Украине

Свободная Белоруссия будет лучшей санкцией против Путина. И это будет лучшей помощью Украины,

– подчеркнул белорусский журналист.

Вячорка заметил, если мир хочет остановить "путинскую машину" нужно помочь белорусам победить муртада российского президента Александра Лукашенко.

В настоящее время страны третьего мира вместе с Путиным продвигают мнение, что это из-за Украины в мире глобальный голод и энергетический кризис. Да, очень важно всем объяснять, что не из-за Украины или санкций, а именно из-за российского президента.

Белорусский журналист добавил, что задача белорусов на Генассамблее ООН, как и всех демократических стран, открывать миру правду по ситуации в Украине.

Вячорка рассказал, как Беларусь помогает Украине: смотрите видео

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