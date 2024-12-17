Как будут отключать свет 18 декабря: в Укрэнерго сообщили об изменениях

В Украине снова применяют графики отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. И хотя 17 декабря ограничения не предусматривались, они будут в среду, 18 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Отметим, что для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса графики отключений электроэнергии могут отличаться.

Смотрите также Изменения в очередях и новые интервалы: как будут действовать графики 17 декабря

Как будут отключать свет 18 декабря

Сначала сообщалось, что для бытовых потребителей в течение 18 декабря с 07:00 до 20:00 будут действовать полочереди ограничений электроэнергии. В то же время, для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности обещали с 07:00 до 20:00.

Уже в 20:32 в Укрэнерго уточнили, что для бытовых потребителей меры по ограничению потребления не прогнозируются. Однако для промышленности и бизнеса отключения света будут действовать, как и сообщалось ранее, с 07:00 до 20:00. В случае изменений сообщат дополнительно.

Причиной применения ограничений в Укрэнерго называют повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дроновых атак, совершенных врагом в течение ноября и декабря 2024 года. В настоящее время ведутся ремонтные работы на энергообъектах.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Энергетики также призывают не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, отныне отключение электроэнергии применяют по новым унифицированным графикам по всем областям. Обновленная инструкция предусматривает разделение очередей отключений на подочереди, чтобы обеспечить равномерное распределение ограничений и справедливость между регионами.