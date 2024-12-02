Как будут отключать свет 3 декабря

Из-за российских атак в Украине до сих пор действуют ограничения электроэнергии. Во вторник, 3 декабря, по всей стране снова будут действовать графики отключения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Когда будут действовать графики отключения 3 декабря

Так, 3 декабря время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будут такими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений

08:00 – 19:00 – две очереди отключений

19:00 – 21:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики отключения будут применяться с 06:00 до 22:00.

Причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября,

– указали в Укрэнерго

Энергетики продолжают работу над тем, чтобы восстановить поврежденное оборудование как можно быстрее.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключения сообщают облэнерго на сайте или официальных страницах в соцсетях.

Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.