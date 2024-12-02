Как будут отключать свет 3 декабря
Из-за российских атак в Украине до сих пор действуют ограничения электроэнергии. Во вторник, 3 декабря, по всей стране снова будут действовать графики отключения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Когда будут действовать графики отключения 3 декабря
Так, 3 декабря время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будут такими:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений
- 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса графики отключения будут применяться с 06:00 до 22:00.
Причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября,
– указали в Укрэнерго
Энергетики продолжают работу над тем, чтобы восстановить поврежденное оборудование как можно быстрее.
В то же время в Укрэнерго отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключения сообщают облэнерго на сайте или официальных страницах в соцсетях.
Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.