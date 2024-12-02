Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також В Україні діють графіки відключень: яка ситуація в енергосистемі 2 грудня
Коли діятимуть графіки відключення 3 грудня
Так, 3 грудня час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими:
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень
- 08:00 – 19:00 – дві черги відключень
- 19:00 – 21:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу графіки відключення застосовуватимуться з 06:00 до 22:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада,
– вказали у Укренерго
Енергетики продовжують роботу над тим, аби відновити пошкоджене обладнання якнайшвидше.
Водночас в Укренерго наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключення повідомляють обленерго на сайті чи офіційних сторінках у соцмережах.
Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком