Как будут отключать свет 3 сентября: в Укрэнерго опубликовали графики
Источник:Укрэнерго
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Во вторник, 3 сентября, графики отключений света будут действовать в течение всех суток.
В Укрэнерго сообщили, что в зависимости от часа будут действовать одна или две очереди отключений. Энергетики также отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
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Графики отключений 3 сентября
Во вторник, 3 сентября, время применения и объем ограничений будут такими:
- 00:00 – 6:00 – одна очередь отключений
- 6:00 – 9:00 – две очереди отключений
- 9:00 – 16:00 – одна очередь отключений
- 16:00 – 24:00 – две очереди отключений
Следует отметить, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
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К слову, ранее Национальный банк Украины спрогнозировал, что в этом году страну покинут еще 400 тысяч человек. Ожидается, что основными факторами, побуждающими людей к выезду, станут постоянные отключения электроэнергии и обстрелы энергетической инфраструктуры.