Как будут отключать свет 30 ноября: будут ли действовать графики

В воскресенье, 30 ноября, в Украине снова будут отключения света. Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов вследствие массированной атаки России 28 ноября.

Как будут отключать свет завтра, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Отключение света 30 ноября

Ожидается, что в воскресенье время применения и объем мер ограничения будут такими:

08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Однако это для бытовых потребителей. Для промышленности и бизнеса графики будут действовать в течение 08:00 – 23:00.

В Укрэнерго призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику. Отмечают, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное агрессором оборудование в работу

Важно! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.