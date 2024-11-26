Как будут отключать свет в Украине 27 ноября

26 ноября 2024, 17:28
Читати новину українською
Автор: София Рожик

В Украине в среду, 27 ноября, снова будут выключать свет. Будет действовать одна очередь отключений.

Ограничения будут с 7:00 до 20:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также В результате атаки на Тернопольщине аварийные отключения: какая ситуация в энергосистеме 26 ноября

Отключение света в Украине

Причина этих временных ограничений – повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия этого обстрела и ремонтировать поврежденное оборудование. 

В то же время в Укрэнерго подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. 

Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику, 
– просят энергетики. 

Важно. Актуальную информацию и графики отключений в вашем регионе узнайте в материале 24 Канала. 

Напомним, что на вечер 26 ноября почти 100 тысяч абонентов в Тернопольской области находятся без света. Все из-за ночной российской атаки – был поврежден объект энергетической инфраструктуры.