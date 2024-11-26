Как будут отключать свет в Украине 27 ноября

В Украине в среду, 27 ноября, снова будут выключать свет. Будет действовать одна очередь отключений.

Ограничения будут с 7:00 до 20:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Отключение света в Украине

Причина этих временных ограничений – повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия этого обстрела и ремонтировать поврежденное оборудование.

В то же время в Укрэнерго подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику,

– просят энергетики.

Важно. Актуальную информацию и графики отключений в вашем регионе узнайте в материале 24 Канала.

Напомним, что на вечер 26 ноября почти 100 тысяч абонентов в Тернопольской области находятся без света. Все из-за ночной российской атаки – был поврежден объект энергетической инфраструктуры.