Как будут отключать свет в Украине 27 ноября
В Украине в среду, 27 ноября, снова будут выключать свет. Будет действовать одна очередь отключений.
Ограничения будут с 7:00 до 20:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Отключение света в Украине
Причина этих временных ограничений – повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
Энергетики продолжают ликвидировать последствия этого обстрела и ремонтировать поврежденное оборудование.
В то же время в Укрэнерго подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику,
– просят энергетики.
Важно. Актуальную информацию и графики отключений в вашем регионе узнайте в материале 24 Канала.
Напомним, что на вечер 26 ноября почти 100 тысяч абонентов в Тернопольской области находятся без света. Все из-за ночной российской атаки – был поврежден объект энергетической инфраструктуры.