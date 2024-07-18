Как будут выключать свет 19 июля

В пятницу, 19 июля, в течение суток будут действовать ограничения потребления электроэнергии. В Укрэнерго уточнили, в какое время и сколько очередей будут применяться.

В Украине по-прежнему сохраняется значительный дефицит электроэнергии, обусловленный десятками атак, совершенных россиянами на объекты критической инфраструктуры. 19 июля снова свет будут выключать на несколько часов в день.

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Когда не будет света

В Укрэнерго уточнили, что завтра будут применять от двух до трех очередей отключений.

С 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений;

С 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений;

Актуальные графики – на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях,

– напомнили в компании.

Напомним, что в "Укрэнерго" спрогнозировали улучшение ситуации со светом. Там отметили, что уже с 20 июля, субботы, отключения могут снизиться.18 – 19 июля будет постепенное снижение потребления света, затем – наступят выходные, когда света традиционно потребляют меньше.

В компании говорят, что украинцы продолжат жить по графику ограничений,https://24tv.ua/ru/otkljuchenie-sveta-iz-za-zhary-kakie-grafiki-otkljuchenij-budut-v-blizhajshee-vremja-24-kanal_n2600075 но в августе – сентябре будет относительно стабильная ситуация с энергоснабжением.